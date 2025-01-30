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Последняя встреча каталонцев в ЛЧ на годы? Жирона – Арсенал 1:2. Обзор матча
Могли обрадовать местных болельщиков
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Бело-красные" открыли счет в первом тайме, но еще до перерыва "канониры" ответили дважды. Во второй половине "гуннеры" существенно превосходили соперника, но едва не потеряли баллы. Впрочем, взятие ворот отменили из-за офсайда, а гости в компенсированное время не реализовали 11-метровый удар.
Подопечные Мичела с тремя пунктами финишировали на 33-м месте и для них евросезон закончился. Лондонский клуб набирает 19 очков, занимает третью позицию и выходит в ⅛ финала.
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Смотрите обзор матча 8 тура Лиги чемпионов
Жирона. Эстадио Мунисипаль де Монтиливи, 9 048 зрителей
Голы: Данжума, 28 – Жоржинью, 38 (п), Нванери, 42
Нереализованный пенальти: Стерлинг, 90+3 (Арсенал)
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