  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Последняя встреча каталонцев в ЛЧ на годы? Жирона – Арсенал 1:2. Обзор матча
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Последняя встреча каталонцев в ЛЧ на годы? Жирона – Арсенал 1:2. Обзор матча

Лига Чемпионов
Обновлено

Могли обрадовать местных болельщиков

Последняя встреча каталонцев в ЛЧ на годы? Жирона – Арсенал 1:2. Обзор матча

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Бело-красные" открыли счет в первом тайме, но еще до перерыва "канониры" ответили дважды. Во второй половине "гуннеры" существенно превосходили соперника, но едва не потеряли баллы. Впрочем, взятие ворот отменили из-за офсайда, а гости в компенсированное время не реализовали 11-метровый удар.

Подопечные Мичела с тремя пунктами финишировали на 33-м месте и для них евросезон закончился. Лондонский клуб набирает 19 очков, занимает третью позицию и выходит в ⅛ финала.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Смотрите обзор матча 8 тура Лиги чемпионов

Жирона. Эстадио Мунисипаль де Монтиливи, 9 048 зрителей

Жирона – Арсенал 1:2

Голы: Данжума, 28 – Жоржинью, 38 (п), Нванери, 42

Нереализованный пенальти: Стерлинг, 90+3 (Арсенал)

По теме
yellow-arrow
Бергамаскам придется играть в 1/16 финала. Барселона – Аталанта 2:2. Обзор матча
yellow-arrow
Коди Гакпо: Это был особенный вечер для меня
yellow-arrow
Вратарь спас от разгрома. Байер – Спарта 2:0. Видеообзор матча
Арсенал (Лондон) Жирона
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости