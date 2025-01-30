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В Эйндховене снова камбэк. ПСВ – Ливерпуль 3:2. Обзор матча
Дежавю
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В первом тайме мерсисайдцы дважды выходили вперед. В обоих случаях "красно-белая армия" не только отыгрывалась, но еще и третий мяч отправила в раздевалку. После перерыва "скаузеры" нанесли лишь один удар в створ.
"Лампочки" набирают 14 очков и занимают 14 место. Подопечные Слота финишировали первыми в таблице (21 балл).
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Смотрите обзор матча 8 тура Лиги чемпионов
Эйндховен. Стадион Филлипс, 35 000 зрителей
Голы: Бакайоко, 35, Сайбари, 45, Пепи, 45+6 – Гакпо, 28 (п), Эллиотт, 40
Удаление: Налло, 87 (Ливерпуль)
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