В Эйндховене снова камбэк. ПСВ – Ливерпуль 3:2. Обзор матча

В первом тайме мерсисайдцы дважды выходили вперед. В обоих случаях "красно-белая армия" не только отыгрывалась, но еще и третий мяч отправила в раздевалку. После перерыва "скаузеры" нанесли лишь один удар в створ.

"Лампочки" набирают 14 очков и занимают 14 место. Подопечные Слота финишировали первыми в таблице (21 балл).

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Смотрите обзор матча 8 тура Лиги чемпионов

Эйндховен. Стадион Филлипс, 35 000 зрителей

ПСВ – Ливерпуль 3:2

Голы: Бакайоко, 35, Сайбари, 45, Пепи, 45+6 – Гакпо, 28 (п), Эллиотт, 40

Удаление: Налло, 87 (Ливерпуль)