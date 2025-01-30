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Пушич: Неплохо строили атаку до 16-й минуты. Во втором тайме доминировали. В этом розыгрыше ЛЧ заслуживали большего
Марино ответил на вопросы журналистов
Аліна Єрофеєва/UA-Футбол
Главный тренер "Шахтера" выступил на пресс-конференции после поединка с "Боруссией".
“Я могу высказаться об этой игре очень коротко, итог таков: мы играли довольно неплохо, особенно во втором тайме, а соперники забивали. В первом тайме игра была равной до гола. Мы довольно неплохо строили атаку до 16-й минуты, у нас не было хороших решений в последней фазе атаки, хотя у нас был очень большой шанс в первом тайме. В этой игре очень тонкая линия: либо вы обыграете соперника, либо он обыгрывает вас на контратаке. И они очень хорошо действуют в контратаке, мы это знали.
Дважды мы довольно удачно разыграли ситуацию и провели хорошие атаки, потому что вышли на удачные для этого позиции, а еще дважды очень легко потеряли мяч и затем получили две контратаки. На самом деле, это все, что произошло в первом тайме. На 44-й минуте мы пропустили второй гол. И так не должно быть, потому что это 2:0, очень трудно отыграться с такими соперниками, потому что они физически очень крепкие, сильнее нас”.
“Хотя во втором тайме мы постоянно старались, сделали некоторые изменения и доминировали – полностью контролировали мяч, создавали опасность, выполнили один или два стандарта, наш голкипер отлично справился, мы забили хороший гол благодаря высокому прессингу и имели большой шанс сравнять счет после 1:2. В ситуации, где мы доминировали, играли в очень качественный футбол, но не забили. Еще больше рисковали, сделали определенные коррективы. Был момент, где они обыграли нас в последней фазе атаки и забили очень хороший гол – счет стал 3:1 и игра закончилась, хотя мы и старались забить.
Я не могу ни в чем обвинить моих игроков. Хотя мы могли принять лучшие решения в определенных моментах, но они очень много работали, провели игру, придерживаясь нашей философии. У нас было много молодых игроков на поле, которые оказались на таком большом стадионе, под таким большим давлением и должны были играть такой матч, так что это был отличный урок для нас. Мы набрали 7 баллов в этом розыгрыше Лиги чемпионов. По-моему, мы могли получить больше, думаю, мы заслуживали большего. Но это тоже урок на будущее для нас”, – заявил Пушич.
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