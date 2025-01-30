Пушич: Неплохо строили атаку до 16-й минуты. Во втором тайме доминировали. В этом розыгрыше ЛЧ заслуживали большего

Главный тренер "Шахтера" выступил на пресс-конференции после поединка с "Боруссией".

“Я могу высказаться об этой игре очень коротко, итог таков: мы играли довольно неплохо, особенно во втором тайме, а соперники забивали. В первом тайме игра была равной до гола. Мы довольно неплохо строили атаку до 16-й минуты, у нас не было хороших решений в последней фазе атаки, хотя у нас был очень большой шанс в первом тайме. В этой игре очень тонкая линия: либо вы обыграете соперника, либо он обыгрывает вас на контратаке. И они очень хорошо действуют в контратаке, мы это знали.

Дважды мы довольно удачно разыграли ситуацию и провели хорошие атаки, потому что вышли на удачные для этого позиции, а еще дважды очень легко потеряли мяч и затем получили две контратаки. На самом деле, это все, что произошло в первом тайме. На 44-й минуте мы пропустили второй гол. И так не должно быть, потому что это 2:0, очень трудно отыграться с такими соперниками, потому что они физически очень крепкие, сильнее нас”.