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23 удара пиратов, 0 голов. Брест – Реал Мадрид 0:3. Обзор матча

Лига Чемпионов
Обновлено

Французской команде не хватало удачи

23 удара пиратов, 0 голов. Брест – Реал Мадрид 0:3. Обзор матча

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В первом тайме "сливочные" уверенно держали мяч (64%), но номинальные хозяева чаще угрожали чужим воротам. После перерыва при счете 0:1 дебютант соревнований мог восстановить паритет, но VAR зафиксировал офсайд. "Королевский клуб" свои моменты реализовал.

"Красно-белые" занимают 18-е место (13 очков), у испанского гранда – 11-е место (15 баллов). Обе команды будут играть в 1/16 финала.

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Смотрите обзор матча 8 тура Лиги чемпионов

Гингам. Stade de Roudourou, 15 405 зрителей

Брест – Реал Мадрид 0:3

Голы: Родриго, 27, 78, Беллингем, 56

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Реал (Мадрид) Брест
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Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Симченко
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