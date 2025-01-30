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23 удара пиратов, 0 голов. Брест – Реал Мадрид 0:3. Обзор матча
Французской команде не хватало удачи
Getty Images / Global Images Ukraine
В первом тайме "сливочные" уверенно держали мяч (64%), но номинальные хозяева чаще угрожали чужим воротам. После перерыва при счете 0:1 дебютант соревнований мог восстановить паритет, но VAR зафиксировал офсайд. "Королевский клуб" свои моменты реализовал.
"Красно-белые" занимают 18-е место (13 очков), у испанского гранда – 11-е место (15 баллов). Обе команды будут играть в 1/16 финала.
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Смотрите обзор матча 8 тура Лиги чемпионов
Гингам. Stade de Roudourou, 15 405 зрителей
Голы: Родриго, 27, 78, Беллингем, 56
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