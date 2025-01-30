"Есть и положительные моменты". Зубков прокомментировал поражение от Боруссии Д

Полузащитник "Шахтера" Александр Зубков прокомментировал поражение от "Боруссии" Дортмунд (1:3) в заключительном туре основного этапа Лиги чемпионов.

"Мы показали хорошую игру. В первом тайме мы пропустили два мяча, но продолжили бороться и забили гол во втором тайме. К сожалению, после этого мы снова пропустили.

Есть и положительные моменты. Мы хорошо сопротивлялись во втором тайме, но Боруссия "Дортмунд" - хорошая команда. У нас было несколько сложных игр в основном этапе турнира. Мы молодая команда, и мы будем учиться и совершенствоваться", - приводит слова Зубкова официальный сайт УЕФА.