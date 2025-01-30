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И.о тренера Боруссии Дортмунд оценил победу над Шахтером в ЛЧ
"Боруссия" Д проходит дальше
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Исполняющий обязанности главного тренера "Боруссии" Дортмунд Майк Тулльберг поделился своими мыслями после победы над донецким "Шахтером" (3:1) в заключительном туре основного этапа Лиги чемпионов.
"У нас была хорошая структура и хорошие контрдвижения в игре. Мы заслуженно вели 2:0 к перерыву. Мы хорошо действовали как с мячом, так и без него. "Шахтер" любит много владеть мячом и усложнил нам задачу, но я думаю, что мы заслужили победу 3:1, и я очень доволен ею", - цитирует специалиста официальный сайт УЕФА.
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