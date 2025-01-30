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Микель Артета прокомментировал выход своей команды в плей-офф Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Канониры будут ожидать следующего соперника в еврокубках

Микель Артета прокомментировал выход своей команды в плей-офф Лиги чемпионов

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета отреагировал на выход своей команды в плей-офф Лиги чемпионов.

"Мы попадем напрямую в 1/8 финала, поэтому у нас будет возможность отдохнуть. Два дополнительных матча могли бы испортить и без того насыщенный график. У нас будет больше времени на подготовку к следующим соперникам, а в это время мы сосредоточимся на выступлениях в других турнирах. Мы любим смотреть матчи Лиги чемпионов. Теперь у нас будет привилегия — сидеть дома, анализировать и следить за командами, с которыми мы можем сыграть в плей-офф. Так что пока все прекрасно, дела идут хорошо".

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"Я никогда не чувствовал ничего подобного, потому что играть в таком турнире очень трудно. Мы выиграли последние четыре матча в Лиге чемпионов. Требования еврокубковых соревнований очень высокие, но наша команда была довольно стабильной, несмотря на все трудности, с которыми нам пришлось столкнуться. Надеюсь, в раздевалке появится еще больше веры в то, что мы можем играть с любым соперником и демонстрировать высокий уровень", — добавил Артета.

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Напомним, что "Арсенал" занял третье место в общей турнирной таблице этапа лиги в Лиге чемпионов, набрав 19 очков в 8 матчах.

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Источник:
Arsenal FC
Опубликовал: Андрей Журба
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