Без плей-офф не остались. Манчестер Сити - Брюгге 3:1. Видео голов и обзор матча

"Манчестер Сити" одержал волевую победу над "Брюгге" в последнем туре Лиги чемпионов.

После пропущенного гола в раздевалку подопечные Пепа Гвардиолы забили три мяча во втором тайме.

В стыковых матчах плей-офф "Сити" сыграет либо против "Реала", либо против "Баварии", а "Брюгге" с одной из команд из пары "Аталанта"/"Боруссия" Дортмунд.

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Лига чемпионов, 8-й тур

Стадион: "Этихад" (Манчестер)

"Манчестер Сити" - "Брюгге" 3:1

Голы: Савиньо (77), Ордонес (62, автогол), Ковачич (53) - Оньедика (45)