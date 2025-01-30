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Без плей-офф не остались. Манчестер Сити - Брюгге 3:1. Видео голов и обзор матча
Жребий будет непростой
Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Сити" одержал волевую победу над "Брюгге" в последнем туре Лиги чемпионов.
После пропущенного гола в раздевалку подопечные Пепа Гвардиолы забили три мяча во втором тайме.
В стыковых матчах плей-офф "Сити" сыграет либо против "Реала", либо против "Баварии", а "Брюгге" с одной из команд из пары "Аталанта"/"Боруссия" Дортмунд.
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Лига чемпионов, 8-й тур
Стадион: "Этихад" (Манчестер)
"Манчестер Сити" - "Брюгге" 3:1
Голы: Савиньо (77), Ордонес (62, автогол), Ковачич (53) - Оньедика (45)
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