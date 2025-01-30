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Бенефис Лаутаро. Интер - Монако 3:0. Видео голов и обзор матча

Лига Чемпионов

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Бенефис Лаутаро. Интер - Монако 3:0. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Интер" одержал крупную победу над "Монако" в заключительном туре Лиги чемпионов.

Хет-трик на свой счет записал Лаутаро Мартинес. Монегаски, в то же время, с 12-й минуты находились в меньшинстве из-за удаления Кристиана Мависса.

Таким образом, "Интер" автоматически с 4-го места вышел в 1/8 финала, а "Монако" попытает счастья в стыковых матчах с кем-то из пары "ПСЖ"/"Бенфика".

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Лига чемпионов. Этап лиги. Восьмой тур

"Интер" – "Монако" 3:0

Голы: Мартинес (4, пен, 16, 67)

Удаление: Мависса (12)

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