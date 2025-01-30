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Веселье в Бирмингеме. Астон Вилла - Селтик 4:2. Видео голов и обзор матча
Хет-трик Роджерса
Getty Images/Global Images Ukraine
"Астон Вилла" обыграла на своем поле "Селтик" в 8-м туре Лиги чемпионов.
Хет-триком у "львов" отличился Морган Роджерс, еще один гол забил Олли Уоткинс (а также нереализовал пенальти). У гостей дубль оформил Адам Айда.
Лига чемпионов. 8 тур
29.01.2025. Вилла Парк (Бирмингем)
"Астон Вилла" - "Селтик“ 4:2
Голы: Роджерс 3, 5, 90+1, Уоткинс 60 - Айда 36, 38
Нереализованный пенальти: Уоткинс 67 (промахнулся)
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