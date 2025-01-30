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Веселье в Бирмингеме. Астон Вилла - Селтик 4:2. Видео голов и обзор матча

Лига Чемпионов

Хет-трик Роджерса

Веселье в Бирмингеме. Астон Вилла - Селтик 4:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Астон Вилла" обыграла на своем поле "Селтик" в 8-м туре Лиги чемпионов.

Хет-триком у "львов" отличился Морган Роджерс, еще один гол забил Олли Уоткинс (а также нереализовал пенальти). У гостей дубль оформил Адам Айда.

Лига чемпионов. 8 тур

29.01.2025. Вилла Парк (Бирмингем)

"Астон Вилла" - "Селтик“ 4:2

Голы: Роджерс 3, 5, 90+1, Уоткинс 60 - Айда 36, 38

Нереализованный пенальти: Уоткинс 67 (промахнулся)

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