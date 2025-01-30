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Легкая прогулка для матрасников. Зальцбург - Атлетико 1:4. Видео голов и обзор матча
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Getty Images/Global Images Ukraine
"Атлетико" одержал крупную победу на выезде над "Зальцбургом" в заключительном туре Лиги чемпионов.
Дублем за гостей отличился Антуан Гризманн. Еще по голу забили Джулиано Симеоне (сын главного тренера) и Маркос Льоренте.
"Атлетико" напрямую вышел в 1/8 финала турнира, в то время как "Зальцбург" покидает еврокубки.
8-й тур Лиги чемпионов сезона 2024/25
Среда, 29-е января
"Зальцбург" - "Атлетико" 1:4
Голы: Дагим 90+1 - Симеоне 4, Гризманн 13, 45+1, Льоренте 63
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