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Вингер Ливерпуля: Я хочу играть за этот клуб, мне здесь нравится

Лига Чемпионов
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Футболист провел свой первый полный матч в составе мерсисайдцев

Вингер Ливерпуля: Я хочу играть за этот клуб, мне здесь нравится

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер "Ливерпуля" Федерико Кьеза прокомментировал свой полноценный дебют за клуб в Лиге чемпионов, проведя на поле все 90 минут в матче с "ПСВ" (3:2).

"Я хочу играть за "Ливерпуль"! Я хочу быть здесь, я хочу сделать все возможное для этого клуба. Мне очень нравится эта команда, ведь "Ливерпуль" является одним из величайших клубов мира, здесь отличная атмосфера и невероятные болельщики. Мы сосредоточены на каждом матче в каждом турнире. Мы хотим побороться за все возможные трофеи".

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"Я должен поблагодарить тренера и его штаб за то, что они дали мне возможность провести на поле весь матч. Это было замечательно, мне это было нужно. С тех пор, как я присоединился к "Ливерпулю", я хотел проявить себя. Я не мог это сделать по многим причинам. Я чувствую, что могу прогрессировать дальше", — добавил Кьеза.

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В этом сезоне Федерико Кьеза провел 9 игр в составе "Ливерпуля", отметившись одним голом и двумя ассистами.

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Ливерпуль Федерико Кьеза
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Источник:
This is Anfield
Опубликовал: Андрей Журба
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