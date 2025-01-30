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Защитник Боруссии Д: Во втором тайме с Шахтером мы создали себе проблемы
Послематчевый комментарий Нико Шлоттербека
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник дортмундской "Боруссии" Нико Шлоттербек прокомментировал победу над донецким "Шахтером" (3:1) в заключительном туре Лиги чемпионов.
"К сожалению, во втором тайме мы создали себе несколько проблем. Благодаря гениальным действиям Рами Бенсебаини и Джованни Рейна дело было сделано.
В обороне мы почти ничего не пропустили и впервые за долгое время выложились по максимуму. Мы принимали дуэли. К сожалению, этого оказалось недостаточно для попадания в восьмерку сильнейших", - приводит слова Шлоттербек официальный сайт "шмелей".
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