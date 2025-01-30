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Львы с трудом выходят в 1/8. Спортинг - Болонья 1:1. Видео голов и обзор матча

Лига Чемпионов
Львы с трудом выходят в 1/8. Спортинг - Болонья 1:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Спортинг" вырвал ничью в поединке 8-го тура Лиги чемпионов против "Болоньи".

На гол Томмазо Побега португальский клуб ответил результативным ударом Конрада Хардера.

"Болонья" с турниром прощается, а "Спортинг" в стыковых матчах сыграет либо с "Аталантой", либо с дортмундской "Боруссией".

Лига чемпионов, 8-й тур

Стадион: "Жозе Альваладе" (Лиссабон)

"Спортинг" — "Болонья" 1:1

Голы: Хардер (77) – Побега (21)

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