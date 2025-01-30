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Львы с трудом выходят в 1/8. Спортинг - Болонья 1:1. Видео голов и обзор матча
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"Спортинг" вырвал ничью в поединке 8-го тура Лиги чемпионов против "Болоньи".
На гол Томмазо Побега португальский клуб ответил результативным ударом Конрада Хардера.
"Болонья" с турниром прощается, а "Спортинг" в стыковых матчах сыграет либо с "Аталантой", либо с дортмундской "Боруссией".
Лига чемпионов, 8-й тур
Стадион: "Жозе Альваладе" (Лиссабон)
"Спортинг" — "Болонья" 1:1
Голы: Хардер (77) – Побега (21)
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