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Стало известно, кто прокомментирует матч Динамо - РФШ

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Назван дуэт

Стало известно, кто прокомментирует матч Динамо - РФШ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Киевское "Динамо" проведет матч заключительного тура основного этапа Лиги Европы-2024/25 против латвийского РФШ. Игра начнется в 22:00 по Киеву.

Матч будет транслировать MEGOGO - официальный вещатель еврокубков УЕФА в Украине. Игру прокомментируют Виталий Кравченко и Владимир Кобельков.

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В 21:00 начнется аналитическая студия, а ее ведущими будут Александра Кучеренко и Сергей Лукьяненко. Приглашенными экспертами станут бывшие игроки сборной Украины Сергей Нагорняк и Александр Головко.

Напомним, игра пройдет в Гамбурге на стадионе "Фолькспаркштадион".

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Динамо (Киев) Megogo РФШ (Рига)
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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Алина Ерофеева
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