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Гвардиола: Ман Сити сейчас не может выиграть Лигу чемпионов. Я очень прагматичен
Заранее опустил руки
Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола не видит шансов на победу своей команды в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.
"Сейчас мы не сможем взять турнир...
Но в тот год, когда мы победили, я всегда думал, что мы выиграем Лигу чемпионов. Я очень прагматичный, реальность есть реальность.
У соперников больше опыта, чем у нас. "Реал", возможно, и испытывал трудности, но в последних матчах они вернулись к положительным результатам, к тому, как они играют. "Бавария" пока что проводит невероятный сезон с Винни [Компани]...
Если бы нам пришлось играть завтра, было бы сложно. Но через две недели я не знаю, каким будет соперник... Мы собираемся хорошо подготовиться, быть в форме, и посмотрим, что произойдет", - цитирует испанца City Xtra.
Напомним, "Сити" с 22-го места вышел в раунд плей-офф Лиги чемпионов, где сыграет либо с "Реалом", либо с "Баварией".
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