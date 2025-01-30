Гвардиола: Ман Сити сейчас не может выиграть Лигу чемпионов. Я очень прагматичен

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола не видит шансов на победу своей команды в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

"Сейчас мы не сможем взять турнир...

Но в тот год, когда мы победили, я всегда думал, что мы выиграем Лигу чемпионов. Я очень прагматичный, реальность есть реальность.

У соперников больше опыта, чем у нас. "Реал", возможно, и испытывал трудности, но в последних матчах они вернулись к положительным результатам, к тому, как они играют. "Бавария" пока что проводит невероятный сезон с Винни [Компани]...

Если бы нам пришлось играть завтра, было бы сложно. Но через две недели я не знаю, каким будет соперник... Мы собираемся хорошо подготовиться, быть в форме, и посмотрим, что произойдет", - цитирует испанца City Xtra.