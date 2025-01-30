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Флик - об основном этапе ЛЧ: Очень доволен вторым местом Барсы, это большой успех для команды
Солидный результат
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик прокомментировал выход "блауграны" в 1/8 финала Лиги чемпионов после ничьи с "Аталантой" (2:2) в восьмом туре.
"Я очень доволен вторым местом, это большой успех для всей команды. О сопернике в следующем раунде говорить слишком рано. Мы не можем повлиять на это, так что посмотрим, что будет.
Матч сегодня получился отличным. "Аталанта" очень хорошо защищается в ситуациях один на один, и мы многому научились сегодня.
Мы могли бы действовать в обороне немного лучше, в этом нужно прибавить. И не только в этом. Но мы делаем это: наш потенциал виден в каждом поединке.
Выиграть Лигу чемпионов — одна из самых сложных задач, так как есть много сильных команд. Это нелегко", – приводит слова Флика Sport.es.
В 1/8 финала ЛЧ "Барса" сыграет с одной из следующих команд: "Бенфика", "ПСЖ", "Монако" и "Брест".
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