Флик - об основном этапе ЛЧ: Очень доволен вторым местом Барсы, это большой успех для команды

Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик прокомментировал выход "блауграны" в 1/8 финала Лиги чемпионов после ничьи с "Аталантой" (2:2) в восьмом туре.

"Я очень доволен вторым местом, это большой успех для всей команды. О сопернике в следующем раунде говорить слишком рано. Мы не можем повлиять на это, так что посмотрим, что будет.

Матч сегодня получился отличным. "Аталанта" очень хорошо защищается в ситуациях один на один, и мы многому научились сегодня.

Мы могли бы действовать в обороне немного лучше, в этом нужно прибавить. И не только в этом. Но мы делаем это: наш потенциал виден в каждом поединке.

Выиграть Лигу чемпионов — одна из самых сложных задач, так как есть много сильных команд. Это нелегко", – приводит слова Флика Sport.es.