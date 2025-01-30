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Индзаги - о финише Интера в топ-8 в ЛЧ: Мы заслужили на это
Итальянский специалист доволен своей командой
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер миланского "Интера" Симоне Индзаги похвалил свою команду после победы над "Монако" (3:0) в Лиге чемпионов.
"Я поблагодарил команду за тот сложный путь, который мы прошли вместе. Мы заслужили на это. Мы провели невероятную кампанию, сыграв в 7 из 8 матчей без пропущенных голов. Никто не гарантировал нам место в восьмерке лучших команд Лиги чемпионов. Посмотрите, сколько сильных команд финишировали ниже. Я хочу, чтобы мы достигли нашей главной цели — пройти как можно дальше в этом турнире. Мы имеем очень большие амбиции, ставя перед собой большие цели".
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Отметим, что "Интер" занял четвертое место в общей турнирной таблице Лиги чемпионов после этапа лиги, набрав 19 очков, проведя семь "сухих" поединков» в еврокубке.
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