Индзаги - о финише Интера в топ-8 в ЛЧ: Мы заслужили на это

Главный тренер миланского "Интера" Симоне Индзаги похвалил свою команду после победы над "Монако" (3:0) в Лиге чемпионов.

"Я поблагодарил команду за тот сложный путь, который мы прошли вместе. Мы заслужили на это. Мы провели невероятную кампанию, сыграв в 7 из 8 матчей без пропущенных голов. Никто не гарантировал нам место в восьмерке лучших команд Лиги чемпионов. Посмотрите, сколько сильных команд финишировали ниже. Я хочу, чтобы мы достигли нашей главной цели — пройти как можно дальше в этом турнире. Мы имеем очень большие амбиции, ставя перед собой большие цели".