Лига Чемпионов
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Три автора хет-трика. Объявлены номинанты на звание игрока недели в ЛЧ
Необычная ситуация
Getty Images/Global Images Ukraine
Пресс-служба УЕФА назвала номинантов на звание лучшего игрока недели по итогам заключительного 8-го тура основного этапа Лиги чемпионов.
В список вошли четыре футболиста:
- Нападающий "Интера" Лаутаро Мартинес (хет-трик в ворота "Монако")
- Форвард "Атлетико" Антуан Гризманн (дубль в матче с "Зальцбургом")
- Вингер "ПСЖ" Усман Дембеле (хет-трик в игре с "Штутгартом")
- Хавбек "Астон Виллы" Морган Роджерс (хет-трик в ворота "Селтика")
Проголосовать за своего фаворита можно по
Who impressed you most this matchweek? ????— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) January 30, 2025
Vote ????#UCLPOTW | @PlayStationEU
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