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Три автора хет-трика. Объявлены номинанты на звание игрока недели в ЛЧ

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Три автора хет-трика. Объявлены номинанты на звание игрока недели в ЛЧ

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Пресс-служба УЕФА назвала номинантов на звание лучшего игрока недели по итогам заключительного 8-го тура основного этапа Лиги чемпионов.

В список вошли четыре футболиста:

  • Нападающий "Интера" Лаутаро Мартинес (хет-трик в ворота "Монако")
  • Форвард "Атлетико" Антуан Гризманн (дубль в матче с "Зальцбургом")
  • Вингер "ПСЖ" Усман Дембеле (хет-трик в игре с "Штутгартом")
  • Хавбек "Астон Виллы" Морган Роджерс (хет-трик в ворота "Селтика")

Проголосовать за своего фаворита можно по этой ссылке.

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