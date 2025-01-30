Анчелотти: Нам не нравится играть против Ман Сити, но это мало что меняет

Рулевой мадридского "Реала" Карло Анчелотти дал комментарий после победы над "Брестом" (3:0) в Лиге чемпионов.

- Как вы оцениваете матч?

- Это была очень хорошая игра. Я увидел серьезную команду, которая контролировала ход поединка, хорошо играла и была единым целым. Мы уезжаем довольные.

- А как вы оцениваете этот этап Лиги?

- Слишком много матчей.

- Это сказалось на "Реале"?

- Нет-нет. Потому что их было слишком много, но для всех. Сейчас в футболе надо убирать матчи, а не добавлять новые. Это мое мнение.

- А если выпадет "Сити"?

- Будет сложнее. Нам не нравится играть против них. Но это мало что меняет: чтобы выиграть Лигу чемпионов, нужно побеждать самые сильные команды.