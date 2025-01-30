Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Анчелотти: Нам не нравится играть против Ман Сити, но это мало что меняет
Неудобный соперник
Getty Images/Global Images Ukraine
Рулевой мадридского "Реала" Карло Анчелотти дал комментарий после победы над "Брестом" (3:0) в Лиге чемпионов.
- Как вы оцениваете матч?
- Это была очень хорошая игра. Я увидел серьезную команду, которая контролировала ход поединка, хорошо играла и была единым целым. Мы уезжаем довольные.
- А как вы оцениваете этот этап Лиги?
- Слишком много матчей.
- Это сказалось на "Реале"?
- Нет-нет. Потому что их было слишком много, но для всех. Сейчас в футболе надо убирать матчи, а не добавлять новые. Это мое мнение.
- А если выпадет "Сити"?
- Будет сложнее. Нам не нравится играть против них. Но это мало что меняет: чтобы выиграть Лигу чемпионов, нужно побеждать самые сильные команды.
В стыковых матчах плей-офф "Реал" сыграет либо с "Манчестер Сити", либо с "Селтиком".
Популярное сейчас
- "Тихая мышка, не способная создать проблем". Боруссия Д – Шахтер. Обзор послематчевой немецкой прессы
- "Я прошел с Шахтером все": Степаненко попрощался с командой и рассказал, почему выбрал Турцию
- Логичный итог. Боруссия Дортмунд - Шахтер 3:1. Видео голов и обзор матча
- Шахтер и Динамо прощаются с еврокубками, Арсенал – Ман Сити, Наполи в гостях у Довбика. Расписание футбола на 27 января – 2 февраля
- Жена Серхио Рамоса: старше на 8 лет, мама четверых детей и обладательница фигуры, которой восхищаются молодые девушки
- Культовый футболист Челси и триумфатор Лиги чемпионов стал частью армии Amazon