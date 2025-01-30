  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Анчелотти: Нам не нравится играть против Ман Сити, но это мало что меняет
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Анчелотти: Нам не нравится играть против Ман Сити, но это мало что меняет

Лига Чемпионов
Обновлено

Неудобный соперник

Анчелотти: Нам не нравится играть против Ман Сити, но это мало что меняет

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Рулевой мадридского "Реала" Карло Анчелотти дал комментарий после победы над "Брестом" (3:0) в Лиге чемпионов.

- Как вы оцениваете матч?

- Это была очень хорошая игра. Я увидел серьезную команду, которая контролировала ход поединка, хорошо играла и была единым целым. Мы уезжаем довольные.

- А как вы оцениваете этот этап Лиги?

- Слишком много матчей.

- Это сказалось на "Реале"?

- Нет-нет. Потому что их было слишком много, но для всех. Сейчас в футболе надо убирать матчи, а не добавлять новые. Это мое мнение.

- А если выпадет "Сити"?

- Будет сложнее. Нам не нравится играть против них. Но это мало что меняет: чтобы выиграть Лигу чемпионов, нужно побеждать самые сильные команды.

В стыковых матчах плей-офф "Реал" сыграет либо с "Манчестер Сити", либо с "Селтиком".

По теме
yellow-arrow
Тьяго Мотта взял на себя ответственность за поражение Ювентуса в матче с Бенфикой
yellow-arrow
Его прощальный поклон. Акценты зрителя на игре Боруссии с Шахтером
yellow-arrow
Сержиу Консейсау объяснил причины поражения Милана в последнем туре Лиги чемпионов
Карло Анчелотти Лига чемпионов Реал (Мадрид) Манчестер Сити
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
AS
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости