Сержиу Консейсау объяснил причины поражения Милана в последнем туре Лиги чемпионов

Главный тренер "Милана" Сержиу Консейсау объяснил причины поражения "россонери" в выездном матче Лиги чемпионов с "Динамо Загреб" (2:1).

"В этом матче все было против нас. В первом тайме нам не хватало большей агрессии, этого не было. Удаление все усложнило. Когда мы забили, то пытались выиграть эту игру, но снова случилась индивидуальная ошибка. Мы должны быть готовыми к соперникам высокого уровня в таком турнире".

"Мы было мотивированы. Команда очень детально подготовилась к этому поединку. В нашем составе сегодня было лишь 17 игроков, Фикайо Томори пришлось играть справа в защите, а в запасе была преимущественно молодежь. Я не собираюсь ничего говорить о судействе или газоне стадиона, я не такой. Не сомневаюсь в том, что игроки верят в то, что мы делаем вместе. Они расстроены и разочарованы этим результатом", — сказал Консейсау.

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Напомним, что "Милан" с 15 очками вышел в плей-офф Лиги чемпионов, заняв 13-е место в общей турнирной таблице. А загребское "Динамо", несмотря на победу, не смогло попасть в следующий раунд соревнований.