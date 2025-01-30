Его прощальный поклон. Акценты зрителя на игре Боруссии с Шахтером

Да, вот такая странная ассоциация. Именно поклон и именно на прощанье. Не в ноги, конечно, грохнулись, да и не в пояс, пожалуй. Пытались сделать это с достоинством. Получилось как получилось. Мы попрощались с Лигой чемпионов, и кажется, что надолго. Во всяком случае, сегодня перспективы на возвращение как-то безрадостны.

Мы ведь говорим не о возвращении ради возвращения? А теоретически да, можно как-то пролезть, хоть чучелом хоть тушкой, и благополучно прозябать там дальше.

Соперник на прощанье нам выдался без дураков. “Боруссия” вошла в десятку лучших команд Предварительного этапа, обойдя “Реал”, “Баварию”, ПСЖ и “Ман Сити”. И ей не хватило какой-то малости, для того чтобы напрямую выйти в ⅛ финала - осечки на финише или “Астон Виллы”, или “Лилля”, или “Байера”.

В Бундеслиге нынче дела идут похуже: команда исполняет середняка. Но то таки Бундеслига, нам и восьмое ее место - с головой. А пресловутый кризис, о котором без устали распинались накануне и во время матча, в игре с “Шахтером” отчего-то взял выходной.

Действо вышло нескучным и, пожалуй что, достаточно живым с обеих сторон.

По сути, все решил второй гол Гирасси “в раздевалку”. Моя жена попыталась было повторить свой фокус с “Галатасараем”, покинув “трибуну” после 0:2, но тщетно. Как ни прислушивалась она из спальни к голосам комментаторов после мяча от Марлона, он так и остался голом престижа. Миф о ее “нефартовости” в январе был развенчан.

У “Шахтера” вообще за весь поединок было всего два реальных шанса. Первый голевой момент матча у Зубкова на 12-й минуте, да этот очевидный подарок от кипера соперников - на 50-й. Тогда как “Боруссия” полноценно “наиграла” фактически на крупный счет.

При 0:1, на 37-й минуте возникли было смутные сомненья по поводу не показанной Бейеру второй желтой карточки. Но их, в принципе, развеял коллега-консультант Юстас: “Я думаю, ты скоро ко мне перестанешь обращаться. Ну классические 50 на 50. Фол не грубый, но неспортивное поведение. Однако на вторую скорее не тянет”.

Ярчайшей личностью матча стал автор дубля Гирасси, помимо этого еще дважды всерьез угрожавший нашим воротам. Почти так же запомнился Риерсон, особенно исполнением стандартов. В “Шахтере” привычно всех затмил Ризнык, три-четыре раза по-настоящему спасавший от пропущенного мяча.

Словом, мы встали, поклонились и ушли. 27-е место в текущем рейтинге ЛЧ - по нынешним временам, это действительно отнюдь не плохо. А говорить о шансах на плей-офф перед последним туром было смешно. Для этого нужно было даже не чудо, а чтобы реки вспять потекли.

Для представителя сегодняшней УПЛ обойти целую четверть участников турнира сильнейших европейских команд, включая клубы из Италии, Германии и Испании - уже само по себе достижение. Надеюсь, уж теперь это наконец-то должно быть понятно всем. Когда еще удастся такое повторить…

И никого не волнует, к чему мы привыкли раньше.

Команда Пушича все же скорее больше пыталась играть в футбол, чем позорилась в этом евросезоне. Получалось по-разному. Очки взяли у тех, кто позволил это сделать. Думаю, в плей-офф нам ловить было нечего. Но и бросать камни в них не за что. Футболисты показали то, на что были способны в этих условиях и реалиях.

На очереди “Динамо”. Чей сезон в Европе как бы прошел стороной. И теперь вопрос лишь в том, способны ли киевляне выиграть в ЛЕ хоть у кого-нибудь. Команда, пропустившая больше всех, и меньше которой забил лишь “Лудогорец”. Не говорю об уходе с последнего места, ведь нам его пока не гарантирует даже победа над РФШ.

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Прощальный поклон “Шахтера” разъяснил: в прошлый раз дело было не в его силе, а в слабости соперника. В конкретный момент времени. Позволительно ли сегодня рассуждать о слабости победителей “Аякса”? Впрочем, и “Брест” перед “Шахтером” обыграл ПСВ. Правда, пауза между этими двумя матчами была в шесть раз больше.

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine