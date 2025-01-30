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Тьяго Мотта взял на себя ответственность за поражение Ювентуса в матче с Бенфикой

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Итальянцы, несмотря на результат матча, смогли пройти в раунд плей-офф Лиги чемпионов

Тьяго Мотта взял на себя ответственность за поражение Ювентуса в матче с Бенфикой

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер туринского "Ювентуса" Тьяго Мотта отреагировал на поражение его команды в матче с португальской "Бенфикой" (0:2).

"Сегодня нам не хватало качественных действий у ворот "Бенфики", которая заслуживала победы. Они были лучше нас в последней трети поля. Первый тайм был очень тяжелым, во втором тайме мы выступили немного лучше, но недостаточно для того, чтобы доставить им проблем. Были ситуации, с которыми мы, безусловно, могли бы лучше справиться, но мы не играли так, как хотели. Мы должны реагировать быстро и действовать лучше. В воскресенье у нас еще одна важная игра, которую мы хотим выиграть. Я не хочу никого обвинять. Вся ответственность лежит на мне, а команда старалась сделать максимум".

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По итогам 8 матчей на этапе лиги "Ювентус" набрал 12 очков и занял 20-е место в общей турнирной таблице Лиги чемпионов. На команду Тьяго Мотты ждет жеребьевка 1/16 финала самого престижного еврокубкового турнира.

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Ювентус (Турин) Бенфика (Лиссабон) Лига чемпионов Тьяго Мотта
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Источник:
Juventus FC
Опубликовал: Андрей Журба
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