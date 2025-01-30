Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Игрок Шахтера попал в команду основного этапа Лиги чемпионов
Украинская стена
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Авторитетный портал WboScored опубликовал свою версию символической сборной основного этапа Лиги чемпионов сезона-2024/25.
Нашлось в топ-11 место и украинскому голкиперу "Шахтера" Дмитрию Ризныку.
Ризнык сыграл во всех восьми матчах, в которых совершил 37 сейвов. В двух поединках он оставил свои ворота сухими. Точность пасов вратаря "горняков" составила 73%. За свою игру он получил оценку 7.3.
Самый высокий балл у вингера "Барселоны" Рафиньи.
Напомним, "Шахтер" завершил выступление в Лиге чемпионов, заняв 27-е место в основном раунде. В активе донецкой команды семь очков.
Популярное сейчас
- Официально. Степаненко покинул Шахтер
- Пидручный поблагодарил сильнейшую шведскую биатлонистку за поддержку Украины. Фото
- Вылет Шахтера, продажа Бущана и уход Степаненко. Главные новости за 29 января
- Шахтер и Динамо прощаются с еврокубками, Арсенал – Ман Сити, Наполи в гостях у Довбика. Расписание футбола на 27 января – 2 февраля
- Культовый футболист Челси и триумфатор Лиги чемпионов стал частью армии Amazon
- Роналду на вершине, а Бекхэм замыкает пятёрку: сколько зарабатывают футбольные звезды в Instagram?