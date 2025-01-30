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Игрок Шахтера попал в команду основного этапа Лиги чемпионов

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Украинская стена

Игрок Шахтера попал в команду основного этапа Лиги чемпионов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Авторитетный портал WboScored опубликовал свою версию символической сборной основного этапа Лиги чемпионов сезона-2024/25.

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Нашлось в топ-11 место и украинскому голкиперу "Шахтера" Дмитрию Ризныку.

Ризнык сыграл во всех восьми матчах, в которых совершил 37 сейвов. В двух поединках он оставил свои ворота сухими. Точность пасов вратаря "горняков" составила 73%. За свою игру он получил оценку 7.3.

Самый высокий балл у вингера "Барселоны" Рафиньи.

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Напомним, "Шахтер" завершил выступление в Лиге чемпионов, заняв 27-е место в основном раунде. В активе донецкой команды семь очков.

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Источник:
WhoScored
Опубликовал: Алина Ерофеева
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