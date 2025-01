Известно, сколько заработал Шахтер в текущем сезоне Лиги чемпионов

Издание Football Meets Data опубликовало неофициальную сводную таблицу с заработком клубов по итогам группового этапа Лиги чемпионов.

Лидером рейтинга является "Ливерпуль", который за групповой этап заработал почти 100 млн евро.

Также в тройке миланский "Интер" с показателем 90,6 млн евро и лондонский "Арсенал" (89,5 млн евро).

" Шахтер ", согласно данным, заработал за нынешнюю ЛЧ 41,3 млн евро. По этому показателю "горняки" заняли 28-е место среди 36 участников группового этапа.

Заработок "Шахтера" состоит из: призовых за попадание в общий этап турнира (18,62 млн евро), денег за реализацию маркетинговых прав (6,55 млн евро), призовых за 10-летний коэффициент клуба (8,3 млн евро), призовых за результаты в текущем сезоне (4,9 млн евро), призовых за место по итогам сезона в общей таблице (2,94 млн евро).

???????????? UEFA Champions League (unofficial) prize money rankings at the end of the league stage:



???? Liverpool's ???????????????????????????? defeat means they're just short of €100m

???? Inter ???????? the second one to breach €90m, Arsenal ???????????????????????????? and Barcelona ???????? very close to it

???? Lille ???????? close to €80m, A.… pic.twitter.com/T3SBIinORu