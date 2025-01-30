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Известно, сколько заработал Шахтер в текущем сезоне Лиги чемпионов
Ну а больше всего денег за групповой этап заработал Ливерпуль
shakhtar.com
Издание Football Meets Data опубликовало неофициальную сводную таблицу с заработком клубов по итогам группового этапа Лиги чемпионов.
Лидером рейтинга является "Ливерпуль", который за групповой этап заработал почти 100 млн евро.
Также в тройке миланский "Интер" с показателем 90,6 млн евро и лондонский "Арсенал" (89,5 млн евро).
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Заработок "Шахтера" состоит из: призовых за попадание в общий этап турнира (18,62 млн евро), денег за реализацию маркетинговых прав (6,55 млн евро), призовых за 10-летний коэффициент клуба (8,3 млн евро), призовых за результаты в текущем сезоне (4,9 млн евро), призовых за место по итогам сезона в общей таблице (2,94 млн евро).
???????????? UEFA Champions League (unofficial) prize money rankings at the end of the league stage:— Football Meets Data (@fmeetsdata) January 30, 2025
???? Liverpool's ???????????????????????????? defeat means they're just short of €100m
???? Inter ???????? the second one to breach €90m, Arsenal ???????????????????????????? and Barcelona ???????? very close to it
???? Lille ???????? close to €80m, A.… pic.twitter.com/T3SBIinORu
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