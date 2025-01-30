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Матч Боруссия - Шахтер стал самым посещаемым в 8-м туре Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Матч Боруссия - Шахтер посетили 81 365 болельщиков

Матч Боруссия - Шахтер стал самым посещаемым в 8-м туре Лиги чемпионов

instagram.com/bvb09

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Стала известна посещаемость в матчах 8-го тура Лиги чемпионов.

Интересно, что самым посещаемым из 18 матчей стал поединок "Боруссия" - "Шахтер" (3:1), который посетили 81 365 болельщиков.

На втором месте – поединок "Бавария" - "Слован" (75 000 болельщиков).

На третьем – игра "Интера" с "Монако" (71 601).

Сводная таблица посещаемости 8-го тура Лиги чемпионов:

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