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Матч Боруссия - Шахтер стал самым посещаемым в 8-м туре Лиги чемпионов
Матч Боруссия - Шахтер посетили 81 365 болельщиков
instagram.com/bvb09
Стала известна посещаемость в матчах 8-го тура
Интересно, что самым посещаемым из 18 матчей стал поединок "Боруссия" - "Шахтер" (3:1), который посетили 81 365 болельщиков.
На втором месте – поединок "Бавария" - "Слован" (75 000 болельщиков).
На третьем – игра "Интера" с "Монако" (71 601).
Сводная таблица посещаемости 8-го тура Лиги чемпионов:
UCL attendances (29 Jan):— Football Meets Data (@fmeetsdata) January 30, 2025
81,365 B. Dortmund ???????? - Shakhtar ????????
75,000 Bayern ???????? - Slovan ????????
71,601 Inter ???????? - Monaco ????????
60,000 Stuttgart ???????? - PSG ????????
51,237 Man City ???????????????????????????? - Club Brugge ????????
44,071 Lille ???????? - Feyenoord ????????
42,824 A. Villa ???????????????????????????? - Celtic ????????????????????????????
42,728 Barcelona ???????? - Atalanta ????????…
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