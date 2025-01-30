Оформил хет-трик и достижение. Определился лучший игрок 8-го тура Лиги Чемпионов

Определился лучший игрок 8-го тура Лиги Чемпионов.

Болельщики выбрали полузащитника "Астон Виллы" Моргана Роджерса лучшим футболистом 8-го тура Лиги Чемпионов.

Английский футболист в матче против "Селтика" оформил дубль в первые 5 минут, а на 90+2 минуте забил третий гол в ворота шотландского клуба.

Также Роджерс стал игроком матча Лиги Чемпионов.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

На втором месте оказался нападающий "Интера" Лаутаро Мартинес. Третье место болельщики отдали вингеру ПСЖ Усману Дембеле.

Меньше всего голосов получил нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн.

1st: Morgan Rogers

2nd: Lautaro Martínez

3rd: Ousmane Dembélé

4th: Antoine Griezmann



Morgan Rogers is the #UCLPOTW! ????@PlayStationEU pic.twitter.com/mQzOzew2ro — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) January 30, 2025

Напомним, что жеребьёвка стыковых матчей пройдёт в пятницу 31 января. Команды, занявшие с 9-16 места встретятся с командами из 17-24 места.

Также они узнают своих будущих соперников в 1/8 финала.