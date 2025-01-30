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Оформил хет-трик и достижение. Определился лучший игрок 8-го тура Лиги Чемпионов
Это было сильно
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Определился лучший игрок 8-го тура Лиги Чемпионов.
Болельщики выбрали полузащитника "Астон Виллы" Моргана Роджерса лучшим футболистом 8-го тура Лиги Чемпионов.
Английский футболист в матче против "Селтика" оформил дубль в первые 5 минут, а на 90+2 минуте забил третий гол в ворота шотландского клуба.
Также Роджерс стал игроком матча Лиги Чемпионов.
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На втором месте оказался нападающий "Интера" Лаутаро Мартинес. Третье место болельщики отдали вингеру ПСЖ Усману Дембеле.
Меньше всего голосов получил нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн.
1st: Morgan Rogers— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) January 30, 2025
2nd: Lautaro Martínez
3rd: Ousmane Dembélé
4th: Antoine Griezmann
Morgan Rogers is the #UCLPOTW! ????@PlayStationEU pic.twitter.com/mQzOzew2ro
Напомним, что жеребьёвка стыковых матчей пройдёт в пятницу 31 января. Команды, занявшие с 9-16 места встретятся с командами из 17-24 места.
Также они узнают своих будущих соперников в 1/8 финала.
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