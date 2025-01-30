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Оформил хет-трик и достижение. Определился лучший игрок 8-го тура Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов

Это было сильно

Оформил хет-трик и достижение. Определился лучший игрок 8-го тура Лиги Чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Определился лучший игрок 8-го тура Лиги Чемпионов.

Болельщики выбрали полузащитника "Астон Виллы" Моргана Роджерса лучшим футболистом 8-го тура Лиги Чемпионов.

Английский футболист в матче против "Селтика" оформил дубль в первые 5 минут, а на 90+2 минуте забил третий гол в ворота шотландского клуба.

Также Роджерс стал игроком матча Лиги Чемпионов.

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На втором месте оказался нападающий "Интера" Лаутаро Мартинес. Третье место болельщики отдали вингеру ПСЖ Усману Дембеле.

Меньше всего голосов получил нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн.

Напомним, что жеребьёвка стыковых матчей пройдёт в пятницу 31 января. Команды, занявшие с 9-16 места встретятся с командами из 17-24 места.

Также они узнают своих будущих соперников в 1/8 финала.

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Морган Роджерс
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Источник:
UEFA Champions League
Опубликовал: Владислав Прийменко
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