Бывший форвард Шахтера: Самое сильное звено – это вратарь. А в остальном везде проблемы

Бывший нападающий "Шахтера" Руслан Фомин специально для UA-Футбол прокомментировал матч последнего тура Лиги чемпионов "Боруссия" – "Шахтер", закончившийся поражением "горняков" со счетом 1:3.

- Если на фоне слабого "Бреста" "Шахтер" победил, то с более сильным соперником, - как "Боруссия", - "горняки" заслуженно проиграли. Что можете сказать по игре?

- К сожалению, "Шахтер" не наиграл на победу, так как вышли на поле очень расслабленными. А "Боруссия" предстала агрессивным и дисциплинированным соперником, и донетчане оказались не готовы к такому противостоянию. Согласен, что по сравнению с "Брестом" немцы – совсем другая команда и победа их выглядит убедительной.

- В первом тайме "Шахтер" сыграл слабо, пропустив два мяча. Во второй половине был отрезок улучшения игры, но итоговый результат – 1:3.

- Да, где-то с 50-й по 70-й минуту был хороший контроль мяча, сократили счет, поверили в свои силы. Но "Боруссия" – это же не "Брест"! У хозяев был потенциал прибавить в любую минуту, что они и показали. Немцы играли по принципу "вы сколько сможете, а мы – сколько захотим". С начала второго тайма играли уже по счету, хотели добыть победу без особых усилий. У "Шахтера" за весь матч не было опасных моментов. Может быть один полуопасный, когда при счете 2:1 Кевин прошел по флангу, сместился в штрафную, и нужно было отдать последний пас, чтобы партнер забил. Но, он взял игру на себя и упустил шанс сравнять счет. С этого момента можно было выжать гол.

- На послематчевой пресс-конференции Пушич сказал:"Мы играли, нам забивали". Это обманчивое мнение. У "Шахтера" не было игры, а забитый гол – это "подарок" вратаря. Чтобы забивать, нужно создавать, с чем у "горняков" совсем плохо. Если бы не Ризнык, - как всегда лучший игрок матча, - то "Боруссия" могла бы забить еще три мяча. Согласны?

- Если лучший игрок – вратарь, значит, у команды большие проблемы в обороне. И действительно, были большие провалы в защите, особенно по центру. Показательно – второй и третий пропущенные голы. Также были опасные стандарты у "Боруссии", переходящие в голевые моменты. Хорошо, что Ризнык потащил два "мертвых" мяча. "Боруссия" реализовала свои моменты, и в тоже время не позволила "Шахтеру" создать проблем у своих ворот.

- Сейчас "Шахтер" испытывает не только проблемы в защите, но и в нападении.

- Это вся центральная зона, которая начинается от нападающего и заканчивается вратарем. Пока самое сильное звено – это вратарь. А в остальном везде проблемы. "Боруссия" была классом выше, сильнее, поэтому "Шахтер" закономерно проиграл.