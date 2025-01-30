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Тренер Штутгарта: Это ценный опыт, который мы приобретаем
Тренер немецкого клуба прокомментировал матч с ПСЖ
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Тренер "Штутгарта" Себастьян Хёнесс подвёл итоги матча Лиги Чемпионов против "ПСЖ".
По его словам, есть гордость за "Штутгарт" и за успехи футболистов в Лиге Чемпионов.
"У нас был отличный шанс сравнять счёт, и это те моменты, которыми нужно пользоваться в полной мере, потому что в игре с таким соперником их будет не так много. Эта ситуация привела к тому, что они повели в счёте 2:0, а это тяжёлое положение в игре с "Пари Сен-Жермен", особенно с учётом того, как они выступили сегодня.
Они были лучшей командой во многих отношениях и заслуженно победили в итоге. Мы разочарованы, но я также очень горжусь командой и тем, чего она добилась в Лиге чемпионов в этом сезоне.
Каждая игра — это возможность чему-то научиться, и именно это мы должны вынести из этого опыта.
Мы очень молодая команда — я не думаю, что в Лиге чемпионов есть много команд моложе нас, — и это ценный опыт, который мы приобретаем", - сказал Хёнесс.
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"Штутгарт" 29 января уступил "ПСЖ" со счётом 1:4. Немецкий клуб по итогу занял 26-е место и вылетел из турнира.
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