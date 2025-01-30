Тренер Штутгарта: Это ценный опыт, который мы приобретаем

Тренер "Штутгарта" Себастьян Хёнесс подвёл итоги матча Лиги Чемпионов против "ПСЖ".

По его словам, есть гордость за "Штутгарт" и за успехи футболистов в Лиге Чемпионов.

"У нас был отличный шанс сравнять счёт, и это те моменты, которыми нужно пользоваться в полной мере, потому что в игре с таким соперником их будет не так много. Эта ситуация привела к тому, что они повели в счёте 2:0, а это тяжёлое положение в игре с "Пари Сен-Жермен", особенно с учётом того, как они выступили сегодня.

Они были лучшей командой во многих отношениях и заслуженно победили в итоге. Мы разочарованы, но я также очень горжусь командой и тем, чего она добилась в Лиге чемпионов в этом сезоне.