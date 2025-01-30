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Внимательно ли вы следили за выступлениями Шахтера в основном раунде ЛЧ 2024/25? Квиз от UA-Футбол
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Getty Images/Global Images Ukraine
29 января "Шахтер" провел заключительный матч основного этапа ЛЧ 2024/25. "Горняки" проиграли на выезде дортмундской "Боруссии" 3:1.
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Всего в восьми матчах турнира украинский клуб добыл восемь очков, чего не хватило, чтобы выйти в плей-офф.
Сегодня мы вам предлагаем проверить, насколько внимательно вы следили за выступлениями дончан в основном раунде этой ЛЧ, пройдя наш квиз.
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