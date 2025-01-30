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"Это не конец, а только следующий раздел", - Судаков подвел итог сезона в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов
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Итоги евросезона от лидера горняков

"Это не конец, а только следующий раздел", - Судаков подвел итог сезона в Лиге чемпионов

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

22-летний лидер "Шахтера" Георгий Судаков подвел итог выступления команды в текущем сезоне Лиги чемпионов.

"Горняки" по результатам 8 матчей заняли 27-е место в таблице, набрав 7 очков, и не смогли пробиться в плей-офф турнира.

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"Каждая поездка заканчивается, но воспоминания остаются.

Наш путь в Лиге чемпионов имел взлеты и падения, но мы сражались вместе на каждом шагу!

Наши невероятные болельщики - ваша непоколебимая поддержка означала все, независимо от расстояния.

Это не конец, а только следующий раздел. История продолжается", – написал Судаков в соцсетях.

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Опубликовал: Михаил Черныш
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