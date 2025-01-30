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"Это не конец, а только следующий раздел", - Судаков подвел итог сезона в Лиге чемпионов
Итоги евросезона от лидера горняков
Фото: ФК Шахтар Донецьк
22-летний лидер "
"Горняки" по результатам 8 матчей заняли 27-е место в таблице, набрав 7 очков, и не смогли пробиться в плей-офф турнира.
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"Каждая поездка заканчивается, но воспоминания остаются.
Наш путь в Лиге чемпионов имел взлеты и падения, но мы сражались вместе на каждом шагу!
Наши невероятные болельщики - ваша непоколебимая поддержка означала все, независимо от расстояния.
Это не конец, а только следующий раздел. История продолжается", – написал Судаков в соцсетях.
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