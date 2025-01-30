"Это не конец, а только следующий раздел", - Судаков подвел итог сезона в Лиге чемпионов

22-летний лидер " Шахтера " Георгий Судаков подвел итог выступления команды в текущем сезоне Лиги чемпионов.

"Горняки" по результатам 8 матчей заняли 27-е место в таблице, набрав 7 очков, и не смогли пробиться в плей-офф турнира.

"Каждая поездка заканчивается, но воспоминания остаются.

Наш путь в Лиге чемпионов имел взлеты и падения, но мы сражались вместе на каждом шагу!

Наши невероятные болельщики - ваша непоколебимая поддержка означала все, независимо от расстояния.

Это не конец, а только следующий раздел. История продолжается", – написал Судаков в соцсетях.