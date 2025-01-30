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Пеп Гвардиола о выходе в плей-офф Лиги Чемпионов: Это был действительно сложный сезон в турнире

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Пеп Гвардиола о выходе в плей-офф Лиги Чемпионов: Это был действительно сложный сезон в турнире

Getty Images / Global Images Ukraine

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Тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола рассказал о выходе в плей-офф Лиги Чемпионов.

По его словам, это был сложный сезон в турнире, но в итоге смогли пройти далее.

"Сегодня мы испытываем облегчение от выхода в плей-офф. Конечно, впереди у нас долгий-долгий сезон, но всё же шаг за шагом мы восстанавливаем результаты. Некоторые моменты — это хорошие игры. Это то, что мы должны делать.

Мы сделали это. Теперь пришло время насладиться этим, потому что это был действительно сложный сезон в Лиге чемпионов.

В последние несколько лет мы каждый сезон выходили в финальную стадию. В этом сезоне из-за проблем, с которыми мы столкнулись, мы испытывали большие трудности. Но в итоге мы смогли пройти квалификацию. Жеребьёвка есть жеребьёвка, и мы посмотрим", - сказал Гвардиола.

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Напомним, что "Манчестер Сити" после 8-ми матчей занял 22-е место, набрав 11 баллов в турнирной таблице.

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Манчестер Сити Пеп Гвардиола
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Источник:
Eurosport
Опубликовал: Владислав Прийменко
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