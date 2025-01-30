Капитан ПСВ выделил игрока матча с Ливерпулем и назвал команду, с которой хотел бы встретиться в стыковых матчах

Капитан "ПСВ" оценил матч с "Ливерпулем" и выделил игрока команды.

По словам Люка де Йонга, нападающий Йохан Бакайоко сыграл фантастический матч.

"Нейтральному зрителю было приятно наблюдать за игрой. Обе команды хотели играть в футбол. Наблюдать было забавно. Для нас было приятно, что мы ушли на перерыв со счетом 3:2. Это преимущество было отчасти благодаря красивому удару Йохана Бакайоко. Это был отличный гол. Он "посадил" двух человек. Для этого мальчика это фантастика. Он сыграл фантастическую игру", - сказал де Йонг.

Капитан "ПСВ" также выбрал команду с которой хочет сразиться в стыковых матчах. Может попасться "Фейеноорд" или "Ювентус".

"Да, мне любопытно. "Фейеноорд" был бы хорош. Вы предпочитаете не сталкиваться с голландской командой, потому что вы играли против нее много раз, но у нас уже был "Ювентус". Это тоже был непростой матч. Посмотрим. Я собираюсь подумать об этом", - сказал де Йонг.

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Напомним, что "ПСВ" нанесли первое поражение "Ливерпулю" в групповом этапе Лиги. Нидерландский клуб поднялся на 14-ю строчку, набрав 14 баллов.