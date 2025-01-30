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Пушич: Думаю, мы можем быть довольными нынешней Лигой чемпионов
Итоги евросезона от коуча горняков
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Главный тренер "
"Лига чемпионов этого сезона – это новый опыт из-за формата. Если смотреть в целом, то мы провели турнир очень хорошо и, возможно, заслужили больше очков, чем у нас есть.
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Мы показали, что добились прогресса, в том числе в матчах против топ-соперников. Думаю, мы можем быть довольными Лигой чемпионов.
С другой стороны, у нас есть амбиции, поэтому опыт нужно взять с собой и в следующий раз набрать больше очков", – сказал Пушич.
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