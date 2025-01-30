Пушич: Думаю, мы можем быть довольными нынешней Лигой чемпионов

Главный тренер " Шахтера " Марино Пушич подвел итог выступления команды в нынешнем сезоне Лиги чемпионов, где "горняки" по результатам 8 матчей заняли 27-е место в таблице, набрав 7 очков, и не смогли пробиться в плей-офф турнира.

"Лига чемпионов этого сезона – это новый опыт из-за формата. Если смотреть в целом, то мы провели турнир очень хорошо и, возможно, заслужили больше очков, чем у нас есть.

Мы показали, что добились прогресса, в том числе в матчах против топ-соперников. Думаю, мы можем быть довольными Лигой чемпионов.

С другой стороны, у нас есть амбиции, поэтому опыт нужно взять с собой и в следующий раз набрать больше очков", – сказал Пушич.