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Пушич: Думаю, мы можем быть довольными нынешней Лигой чемпионов

Лига Чемпионов
Обновлено

Итоги евросезона от коуча горняков

Пушич: Думаю, мы можем быть довольными нынешней Лигой чемпионов

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич подвел итог выступления команды в нынешнем сезоне Лиги чемпионов, где "горняки" по результатам 8 матчей заняли 27-е место в таблице, набрав 7 очков, и не смогли пробиться в плей-офф турнира.

"Лига чемпионов этого сезона – это новый опыт из-за формата. Если смотреть в целом, то мы провели турнир очень хорошо и, возможно, заслужили больше очков, чем у нас есть.

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Мы показали, что добились прогресса, в том числе в матчах против топ-соперников. Думаю, мы можем быть довольными Лигой чемпионов.

С другой стороны, у нас есть амбиции, поэтому опыт нужно взять с собой и в следующий раз набрать больше очков", – сказал Пушич.

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Шахтер (Донецк) Марино Пушич
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Источник:
Twitter Шахтера
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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alex 66 (Кременчук)
30.01.2025 в 23:08
Ахметов тобі зараз розкаже чи задоволений чи ні
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Комментарии 1
avatar
alex 66 (Кременчук)
30.01.2025 в 23:08
Ахметов тобі зараз розкаже чи задоволений чи ні
Ответить
0
0

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