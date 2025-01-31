Жеребьевка 1/16 финала Лиги чемпионов. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию

В пятницу, 31-го января, состоится процедура жеребьевки 1/16 финала Лиги чемпионов.

Своих соперников узнают 16 команд, которые заняли с 9 по 24 места по итогам основного этапа турнира.

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Команды, закончившие основной этап с 9-го по 16-е место, будут иметь сеяный статус на жеребьевке. Занявшие с 17-го по 24-е места - несеяный.

Сеяные команды

9. Аталанта;

10. Боруссия Дортмунд;

11. Реал Мадрид;

12. Бавария;

13. Милан;

14. ПСВ;

15. ПСЖ;

16. Бенфика.

Несеяные команды

17. Монако;

18. Брест;

19. Фейенорд;

20. Ювентус;

21. Селтик;

22. Манчестер Сити;

23. Спортинг;

24. Брюгге.

Матчи стадии 1/16 финала Лиги чемпионов состоятся 11/12 и 18/19 февраля.

Лига чемпионов. 1/16 финала

Жеребьевка - в 13:00