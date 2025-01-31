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Жеребьевка 1/16 финала Лиги чемпионов. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию
Жеребьевка Лиги чемпионов: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция ⋇ 31.01.2025 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
В пятницу, 31-го января, состоится процедура жеребьевки 1/16 финала Лиги чемпионов.
Своих соперников узнают 16 команд, которые заняли с 9 по 24 места по итогам основного этапа турнира.
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Команды, закончившие основной этап с 9-го по 16-е место, будут иметь сеяный статус на жеребьевке. Занявшие с 17-го по 24-е места - несеяный.
Сеяные команды
- 9. Аталанта;
- 10. Боруссия Дортмунд;
- 11. Реал Мадрид;
- 12. Бавария;
- 13. Милан;
- 14. ПСВ;
- 15. ПСЖ;
- 16. Бенфика.
Несеяные команды
- 17. Монако;
- 18. Брест;
- 19. Фейенорд;
- 20. Ювентус;
- 21. Селтик;
- 22. Манчестер Сити;
- 23. Спортинг;
- 24. Брюгге.
Матчи стадии 1/16 финала Лиги чемпионов состоятся 11/12 и 18/19 февраля.
Лига чемпионов. 1/16 финала
Жеребьевка - в 13:00
Трансляція жеребкування Ліги чемпіонівСмотреть трансляцию
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