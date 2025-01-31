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Жеребьевка 1/16 финала Лиги чемпионов. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию

Лига Чемпионов
Обновлено

Жеребьевка Лиги чемпионов: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция ⋇ 31.01.2025 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Жеребьевка 1/16 финала Лиги чемпионов. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

В пятницу, 31-го января, состоится процедура жеребьевки 1/16 финала Лиги чемпионов.

Своих соперников узнают 16 команд, которые заняли с 9 по 24 места по итогам основного этапа турнира.

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Команды, закончившие основной этап с 9-го по 16-е место, будут иметь сеяный статус на жеребьевке. Занявшие с 17-го по 24-е места - несеяный.

Сеяные команды

  • 9. Аталанта;
  • 10. Боруссия Дортмунд;
  • 11. Реал Мадрид;
  • 12. Бавария;
  • 13. Милан;
  • 14. ПСВ;
  • 15. ПСЖ;
  • 16. Бенфика.

Несеяные команды

  • 17. Монако;
  • 18. Брест;
  • 19. Фейенорд;
  • 20. Ювентус;
  • 21. Селтик;
  • 22. Манчестер Сити;
  • 23. Спортинг;
  • 24. Брюгге.

Матчи стадии 1/16 финала Лиги чемпионов состоятся 11/12 и 18/19 февраля.

Лига чемпионов. 1/16 финала

Жеребьевка - в 13:00

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