ЛЧ Голливуд. Раунд Лиги Лиги Чемпионов - яркая обертка, но итоговая предсказуемость

Первый розыгрыш Раунда Лиги Лиги Чемпионов в новом формате получился интригующим, драматичным, захватывающим, богатым на голы и сюрпризы. Но все же не оставлял ощущения Голливудского блокбастера. С яркой оберткой, но сюжетом, неуклонно ведущим к "хэппи-энду" - все гранды прошли в следующий раунд.

Турнир разгромов

В нынешнем Раунде лиги было забито в среднем за матч больше голов, чем в любом групповом турнире Лиги Чемпионов в истории - 3.26. А если считать полные сезоны Кубка Чемпионов, начиная с Основного раунда и до финала, в последний раз больше забивалось в сезоне 1975/76. Разумеется, никто не обещает, что такая результативность сохранится до финала, но начало положено.

При этом и в предыдущих трех сезонах в групповых турнирах показатели были вовсе не низкими - от 3.09 до 3.17, затем же несколько уменьшались. Однажды даже опустившись ниже трех голов в среднем за матч.

Последний тур раунда побил рекорд Основных раундов/групповых турниров по голам за тур - 64. При этом ненамного. В первом туре первого группового турнира сезона 2000/01 было забито 63, причем тогда ведь было сыграно на два матча меньше.

Ожидаемо были побиты рекорды Основных раундов/групповых турниров по забитым мячам одной командой (28 "Барселоны") и по пропущенным (27 "Зальцбурга" и "Слована"). Но ненамного, на три мяча. А ведь матчей стало на два больше. То есть в среднем за матч рекорды по забитым и пропущенным одной команды не были побиты, даже не близко.

По разнице мячей, как положительной, так и отрицательной, и вовсе рекорды не были побиты. При том, что, опять же, все отыграли на два матча больше. По отрицательной рекорд (точнее, антирекорд) был повторен - минус 22. Также был повторен рекорд по пропущенным - "Интер" пропустил лишь однажды. И такое достижение в восьми матчах ценнее, чем в шести.

"Бавария" установила рекорд основного раунда/групповых турниров Лиги Чемпионов по забитым в одном матче - девять, общее число забитых в нем (11) стало вторым в истории в этих раундах. Впервые в истории был зафиксирован счет 5:4.

Следует отметить, что четыре первых тура были менее интересными, менее плотными. После них среднее число забитых за матч составляло 3.07. Также очень высоко, но оно состояло большей частью из разгромов. Равных, плотных и одновременно ярких матчей с хотя бы тремя голами, то есть с результатами 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 4:3, 4:4, 5:4 и т.д. было мало.

В четырех первых турах, то есть в 72-ух первых матчах результатов, указанных в предыдущем абзаце, набралось всего десять. А вот в четырех последних турах - 21. Всего в 144-ех матчах - 31. Для сравнения, в предыдущем сезоне, когда состоялись всего 96 матчей, таких плотных и одновременно ярких результатов набралось 34.

Что же касается разгромов, то в 144-ех матчах нынешнего Основного раунда побед с разницей в три мяча набралось 19, в четыре и более - 23. В предыдущих двух сезонах вместе взятых в групповых турнирах в 192-ух матчах побед с разницей в три мяча набралось 19, в четыре и более - 20. За два сезона вместе взятых до этого в 192-ух матчах - 23 и 25 соответственно.

Так что нынешний турнир был турниром разгромов, а не плотной борьбы.

Обманчивая плотность

В таблице как раз он выглядел турниром плотной борьбы. Перед последним туром третье и 13-ое места разделяли три очка, восьмое и 24-ое - также три. 27-ми из 36-ти команд было за что играть в последнем туре, 25-ти из 36-ти было реально за что играть в критически важных целях - прямой выход в 1/8 финала или избежание вылета.

В конце концов, "Манчестер Сити" и "Пари Сен-Жермен" в последнем туре стояли перед прямой угрозой вылета. "Реал" и "Бавария" избежали этой угрозы лишь в предпоследнем. А андердоги добыли целую серию блестящих побед над грандами. "Фейеноорд" громил "Баварию", "Спортинг" - "Сити", "Бенфика" - "Атлетико". "Динамо" Загреб впервые в истории победил "Милан".

"Бавария" проигрывала на групповом этапе в последний раз в сезоне 2017/18, удерживала рекорд по матчам подряд на этапе без поражений (41), но на этот раз проиграла целых три матча. "Манчестер Сити" удерживал рекорд по матчам без поражений подряд во всей Лиге Чемпионов (26), но в нынешнем розыгрыше проиграл целых три матча.

Андердоги в итоге и заняли целых два места в Топ-8. "Лилль" на волне побед над "Реалом" и "Атлетико" и "Астон Вилла" на волне победы над "Баварией" завершили на 7-8 местах и пробились напрямую в 1/8 финала.

Перед началом сезона симуляции прогнозировали, что десяти очков хватит для прохода в Топ-24 в 73-ех процентах случаев, а 11-ти - в 99-ти. Но в итоге одной команде 11-ти не хватило. При этом те же симуляции прогнозировали, что для прохода в Топ-8 хватит 16-ти очков, и точно так и вышло. То есть лига, турнирная таблица, вышла более плотной, чем прогнозировали.

Плотность лишний раз доказала ситуация на 11-12 местах. "Реал" и "Бавария" оказались равны по очкам, забитым и пропущенным мячам, и пришлось прибегнуть к пятому критерию - гостевым победам. А если бы он не сработал - пришлось бы прибегнуть к дикому шестому - очкам, набранным во всем турнире командами, против которых мадридцы и мюнхенцы непосредственно играли.

Вместе с тем, плотность эта на самом деле не настолько влияла. В последнем туре Топ-5 не изменилась по сравнению с предпоследним, а из Топ-8 вылетели две команды - "Милан" и "Аталанта" в пользу "Лилля" и "Астон Виллы". Из Топ-24 вылетела лишь одна - "Штутгарт" (в пользу "Манчестер Сити"). То есть серьезного движения было мало.

А если сравнить последний, восьмой тур с шестым, получается, что за эти два тура из Топ-8 вылетела лишь одна команда - "Брест" уступил место "Атлетико". Из Топ-24 - также одна - "Динамо" уступил место ПСЖ. За целых два тура, за целых 36 матчей, при такой кажущейся плотности в турнирной таблице существенные изменения были минимальными.

Комфортнее для грандов

Да и гранды в итоге никуда не делись. Даже играя плохо. В предыдущем сезоне уже на первой стадии из ЛЧ вылетели "Манчестер Юнайтед" и "Милан", в позапрошлом - "Атлетико", "Барселона" и "Ювентус", три года тому - "Барселона" и "Милан", четыре года тому - "Интер" и "Манчестер Юнайтед". На этот раз не вылетел никто, пусть и "Сити" и ПСЖ были близки.

Парижан даже можно частично оправдать тяжелой жеребьевкой. Им пришлось играть против "Баварии", "Манчестер Сити", "Арсенала" и "Атлетико" Мадрид. Никому другому не попались целых четыре соперника такого калибра. Например, "Барселоне" довелось играть лишь против одного соперника такого калибра - "Баварии".

"Астон Вилла", пробившаяся в Топ-8, также играла лишь против одного супергранда, той же "Баварии". Кроме мюнхенцев, из первой корзины бирмингемцы играли с провальным "Лейпцигом", а из второй, кроме кризисного "Ювентуса" - с "Брюгге". Ясно же, что, если поменять календарем "Виллу" и ПСЖ, они бы поменялись и местами в турнирной таблице.

"Атлетико" пробился в Топ-8, несмотря на 0:4 от "Бенфики". Благодаря трем победам после 89-ой минуты. "Интер" - в Топ-4, несмотря на то, что забил меньше, чем "Динамо" Загреб и "Црвена Звезда". В "Реале" говорили, что достигли дна, "Бавария" потерпела два разгрома, "Боруссия" и "Милан" сменили тренера, но все эти четверо были очень близки к Топ-8.

Гранды понимали, что новая система розыгрыша весьма комфортна для них. И потому играли вполсилы. Особенно - в четырех первых турах. Потому тогда в Топ-4 шли "Брест", "Монако", "Спортинг". Но как только понадобилось - включились, и "Брест", "Монако" и "Спортинг" даже оказались вне Топ-16. И общая статистика ведь улучшилась, когда гранды проснулись.

Создается впечатление, что шанс поймать грандов и выбить их - конкретно "Сити" и ПСЖ - был уникальным, и больше в такой системе розыгрыша не повторится. В следующие сезоны они уже будут внимательнее, не будут настолько спать в первых турах.

Можно указать на массовый вылет команд из лиг Топ-5 как на еще один признак плотности борьбы. Но провалы "Штутгарта", "Болоньи", "Жироны" не удивили. В предыдущие сезоны неопытные команды из лиг Топ-5 вроде "Униона", "Ньюкасла", "Ренна", "Ланса" также постоянно вылетали на первой стадии, и ничего нового в этом нет.

Оглушительно провалился из команд Топ-5 лишь "Лейпциг". Впрочем, и он не впервые не проходит первую стадию турнира.

По сути, в первых четырех турах спали многие. Те же гранды нередко даже выпускали не сильнейшие составы, приберегая сильнейшие на местные лиги. И не только они. В этом обвиняли даже тренера "Янг Бойз".

Неравномерный календарь

В целом разница между первым и восьмым, между девятым и 24-ым местами по важности несущественная. Принимать ответные матчи дома - недостаточная мотивация. Потому многие, те, кто комфортно сидел в середине турнирной таблицы, не особо перетруждались. "Болото", которого всегда боятся во всех лигах, в этой лиге слишком большое.

В группе из четырех команд каждое место было весьма важным, каждая победа и поражение были весьма важными. Одно поражение уже ввергало в панику. В нынешней системе важность одного матча низка. Есть время исправить.

Да и в целом, а не слишком ли много матчей? Успели ли мы все переварить, за всем уследить? Особенно - в последнем туре с 18-ю матчами одновременно, из которых теоретически почти все были важны, но на самом деле можно было выделить лишь 5-6. Можно ли вообще выделить ясные тенденции соотношений сил при таком формате?

Интриги добавляла неравномерность календаря. В групповых турнирах все играли во втором круге против точно тех же соперников, что и в первом. А здесь многим попадалась гораздо более сложная вторая половина, чем первая, или наоборот. Потому распределение календаря в нынешней системе критически важно.

"Атлетико" начал плохо, но матчи против "Спарты", "Зальцбурга" и "Слована" в концовке явно помогли ему подняться. "Милан" начал поражениями подряд от "Ливерпуля" и "Байера", но в четырех последних матчах играл против "Црвены Звезды", "Слована", "Жироны" и "Динамо" и поднялся. А "Брюгге" в последних двух турах был вынужден мучиться против "Ювентуса" и "Сити".

"Брест" изумил всех в первых четырех турах. Команда, которая еще два года назад шла в зоне вылета Лиги 1 и из-за недостатка денег была вынуждена взять тренером Эрика Руа, который до этого 12 лет работал на ТВ, победила трижды в первых четырех матчах. Но кого - "Штурм", "Зальцбург", "Спарту". Аутсайдеров. А когда пришли матчи против "Реала" и "Барселоны" - скатилась.

Справедлива ли такая система? Не предоставляет ли она несправедливое преимущество отдельным командам? Не искажает ли реальность?

Выходит, что нынешний формат представляет нам яркую, драматичную, интригующую, наполненную голами, локально непредсказуемую внешнюю оболочку, за которой скрываются глобальная предсказуемость, неподвижность, сонность. И разгромные результаты, недостойные главного клубного турнира Европы.

Ясно, почему это может нравиться. Шоу есть, куча голов есть, гранды все на месте, звезды блистают и громят. При этом и аутсайдеры свой кусок пирога ухватывают, кусают грандов. Но когда в глобальном плане нет сюрпризов, когда турнирную таблицу не сдвинуть, когда слишком мало плотных матчей и слишком много разгромов - не теряется ли дух соревнования, сам спорт?

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