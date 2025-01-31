Реал - Манчестер Сити и не только. Стали известны пары 1/16 финала Лиги чемпионов

В пятницу, 31-го января, состоялась процедура жеребьевки 1/16 финала Лиги чемпионов.

Своих соперников узнали 16 команд (8 сеяных и столько же несеяных), которые заняли с 9 по 24 места по итогам основного этапа турнира.

Стыковые матчи плей-офф Лиги чемпионов и будущие соперники для победителей этих пар в 1/8 финала:

"Брест" - "ПСЖ" и "Монако" - "Бенфика" - выпадут "Ливерпулю" или "Барселоне";

"Брюгге" - "Аталанта" и "Спортинг" - "Боруссия Д" - попадут на "Лилль" или "Астон Виллу";

"Манчестер Сити" - "Реал" и "Селтик" - "Бавария" - выпадут "Атлетико" или "Байеру";

"ПСВ" - "Ювентус" и "Фейеноорд" - "Милан" - попадут "Арсеналу" или "Интеру".

Поединки в рамках стадии 1/16 финала Лиги чемпионов состоятся 11/12 и 18/19 февраля.