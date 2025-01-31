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Реал - Манчестер Сити и не только. Стали известны пары 1/16 финала Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
Обновлено

Не опять, а снова

Реал - Манчестер Сити и не только. Стали известны пары 1/16 финала Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

В пятницу, 31-го января, состоялась процедура жеребьевки 1/16 финала Лиги чемпионов.

Своих соперников узнали 16 команд (8 сеяных и столько же несеяных), которые заняли с 9 по 24 места по итогам основного этапа турнира.

Стыковые матчи плей-офф Лиги чемпионов и будущие соперники для победителей этих пар в 1/8 финала:

  • "Брест" - "ПСЖ" и "Монако" - "Бенфика" - выпадут "Ливерпулю" или "Барселоне";
  • "Брюгге" - "Аталанта" и "Спортинг" - "Боруссия Д" - попадут на "Лилль" или "Астон Виллу";
  • "Манчестер Сити" - "Реал" и "Селтик" - "Бавария" - выпадут "Атлетико" или "Байеру";
  • "ПСВ" - "Ювентус" и "Фейеноорд" - "Милан" - попадут "Арсеналу" или "Интеру".

Поединки в рамках стадии 1/16 финала Лиги чемпионов состоятся 11/12 и 18/19 февраля.

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1 голосов
Комментарии
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Bаrcelinius
31.01.2025 в 14:38
Мразь перес срочно сейчас захочет купить хохлонда. А свиньку куда? Да нах его к арабам.
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Комментарии 8
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Bаrcelinius
31.01.2025 в 14:38
Мразь перес срочно сейчас захочет купить хохлонда. А свиньку куда? Да нах его к арабам.
Ответить
0
0
avatar
Bаrcelinius
31.01.2025 в 14:27
ПСЖ подшаманили явно.
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0
0
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Spokoyno (Київ)
31.01.2025 в 14:00
МС - РМ По назві ДИВОвижно Утім багато буде залежати у якому стані дійдуть містяни до цих зустрічей! Будемо сподіватися, що команди, як і суддівство, буде на належному рівні!
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0
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
31.01.2025 в 13:56
А победитель пары реал - МС в следующем раунде ныряет в объятия или Атлетико Мадрид или Байера Леверкузен...
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
31.01.2025 в 13:31
Ах, как же папа карло в своих интервью последних дней, руками и ногами отсовывал подальше вариант Ман Сити... накаркал...
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2
2
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
31.01.2025 в 13:28
Браво, наш Тиаго Алькантара! Правильный шар вытащил для Ман Сити!!! Не важно, кто в итоге победит, но нервы и физические силы у позорного реала будут на пределе!!!
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ANESTEZIO (Вінниця )
31.01.2025 в 13:54
Алєнь по ходу вже весь обкінчався і охрип від визгу. Брись назад в палату, "путєшествствєннік", поки санітари не побачили, що ти розв'язався і по коридорам скачеш
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0
3
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
31.01.2025 в 13:58
Алень из винницы, без хода тупит и истерит...Могу себе представить, как тебя сейчас успокаивают санитары...
 
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