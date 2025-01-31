Лига Чемпионов
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Реал - Манчестер Сити и не только. Стали известны пары 1/16 финала Лиги чемпионов
Не опять, а снова
Getty Images/Global Images Ukraine
В пятницу, 31-го января, состоялась процедура жеребьевки 1/16 финала Лиги чемпионов.
Своих соперников узнали 16 команд (8 сеяных и столько же несеяных), которые заняли с 9 по 24 места по итогам основного этапа турнира.
Стыковые матчи плей-офф Лиги чемпионов и будущие соперники для победителей этих пар в 1/8 финала:
- "Брест" - "ПСЖ" и "Монако" - "Бенфика" - выпадут "Ливерпулю" или "Барселоне";
- "Брюгге" - "Аталанта" и "Спортинг" - "Боруссия Д" - попадут на "Лилль" или "Астон Виллу";
- "Манчестер Сити" - "Реал" и "Селтик" - "Бавария" - выпадут "Атлетико" или "Байеру";
- "ПСВ" - "Ювентус" и "Фейеноорд" - "Милан" - попадут "Арсеналу" или "Интеру".
Поединки в рамках стадии 1/16 финала Лиги чемпионов состоятся 11/12 и 18/19 февраля.
All roads lead to Munich ????️????⏩ pic.twitter.com/XDHCOnel5m— LiveScore (@livescore) January 31, 2025
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Bаrcelinius
31.01.2025 в 14:38
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