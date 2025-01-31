Воробей: Сейчас в Шахтере нет нападающего, продажа Сикана выглядит преждевременной

Экс-форвард " Шахтера " Андрей Воробей прокомментировал поражение дончан от "Боруссии" (1:3) в групповом раунде Лиги чемпионов.

– Какие у вас эмоции от матча "Боруссия" – "Шахтер"?

– Смена тренера, как бывает во многих командах, влияет положительно на игроков. Дортмундские футболисты проявили себя с лучшей стороны. Результат закономерен.

– Вратарь "Шахтера" Ризнык снова много раз выручал донецкую команду.

– Ризнык показывает, что он сейчас находится в хорошей форме. Наконец-то он обрел стабильность. Когда ты стабильно играешь, тогда ты стабильно даешь результат. Ризнык сейчас один из лучших вратарей в чемпионате Украины. Я думаю, своей игрой он заслужил быть вызванным в сборную Украины. С каждым годом он увереннее и увереннее играет. В принципе, что и делали в свое время Пятов и Трубин. Теперь время и Ризныка наступило! В играх с хорошими соперниками он показывает хорошие результаты. Да, пропустил три мяча, но, если брать его индивидуальные качества, то он сейчас уверенный в себе человек. Он показывает хорошую игру.

– Если бы Зубков в начале встречи забил "Боруссии" игра могла бы по-другому сложиться?

– Трудно сказать, как бы она проходила бы. Она прошла так, как прошла. "Шахтер" не выглядел таким уж обреченным клубом. По статистике и по игре "Шахтер" показал хороший футбол. Да, где-то не хватало в завершающей фазе дончанам. Отсутствие нападающего было видно невооруженным глазом. И Зубков где-то сейчас находится не в сильно игровых кондициях. Потому что тренер где-то его не ставил в состав, поэтому где-то было видно, что Александр находится не в том игровом тонусе, в котором он находился в конце того года. Трудно говорить, как было бы, если бы в начале забили. Мы увидели, как было по факту.

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– Серу Гирасси дважды забил "Шахтеру". Как вам игра этого форварда?

– Я бы не сказал, что он феерил и накручивал наших защитников, но он нападающий, который находится сейчас в хорошей форме с голевым чутьем. Он забил в первом тайме два мяча, имея два момента. Во второй половине поединка после его удара головой Ризнык выручил, сделав фантастический сэйв. Он даже претендент на то, чтобы в ближайшее будущее уйти в более топовый клуб. Он забивает мячи, оказываясь там, где надо. Гирасси – номер один на то, чтобы уйти в какой-то более топовый клуб.

– "Боруссия" - неудобный соперник для "Шахтера"? Уже в пятом матче кряду "горняки" не сумели выиграть у дортмундцев (4 победы немцев и 1 ничья).

– Да, эта серия длится еще со времен, когда я играл за "Шахтер". Да, неудобный соперник. Хотя сегодняшняя "Боруссия" была бы по силам нашей команде. Но этот всплеск эмоций и смена тренера повлияли на игру "Боруссии". Они перезагрузились и показали хороший, результативный футбол.

– Игру каких футболистов "Шахтера" в этом матче еще можете выделить?

– Ризнык даже не обговаривается. Он показывает реально хороший футбол! Если брать полевых игроков, то сейчас Кевин находится в неплохом игровом тонусе. Он два неплохих поединка сыграл. И хочется отметить прогресс Марлона Гомеса. И в матче с "Брестом" практически все через него шло. Он много работы выполнил, отбирая мячи и созидая. В середине поля он стал связующим звеном между обороной и атакой. А под Гомесом где-то и Крыськив начал лучше играть. Если в том году я его критиковал, то в этом году хочу отметить прогресс Дмитрия.

– Что нужно улучшать дончанам в их игре?

– Сейчас в команде нет нападающего. После травмы такого скоростного футболиста Эгиналду, который вверху хорошо борется и отлично цепляется за мяч, его не хватало в атакующей линии. Педриньо – это не нападающий. И Траоре, который вышел на замену, сейчас находится в плохой форме. Поэтому "Шахтеру" не хватает форварда. Продажа Сикана выглядит все-таки, наверное, какой-то преждевременной. Но это развитие клуба! Я думаю, в ближайшее время мы увидим какого-то нового нападающего, возможно, латиноамериканца. Усиление "Шахтеру" нужно, особенно, в атакующую линию.