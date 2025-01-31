Гвардиола - о жеребьевке плей-офф Лиги чемпионов: Это уже похоже на дерби

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал результат жеребьевки Лиги чемпионов, согласно которому его команда сыграет против мадридского "Реала" на стадии плей-офф.

"Это уже похоже на дерби", - сказал Гвардиола. "Четыре года подряд играть против "Реала"? Будем надеяться, что мы сможем как можно лучше подготовиться к матчам против них".