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Гвардиола - о жеребьевке плей-офф Лиги чемпионов: Это уже похоже на дерби
Специалист поделился своими мыслями
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал результат жеребьевки Лиги чемпионов, согласно которому его команда сыграет против мадридского "Реала" на стадии плей-офф.
"Это уже похоже на дерби", - сказал Гвардиола. "Четыре года подряд играть против "Реала"? Будем надеяться, что мы сможем как можно лучше подготовиться к матчам против них".
Первые стыковые матчи плей-офф состоятся 11/12 и 18/19 февраля.
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Источник:as
Опубликовал: Екатерина Власова
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