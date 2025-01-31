Лига чемпионов: интрига исчезла, игроки страдают, деньги правят

Вот и завершился групповой этап Лиги чемпионов в новом формате. Болельщики сходили с ума от одновременного проведения множества матчей, а футбольные ресурсы не выдерживали нагрузки от наплыва пользователей. Как только стало известно о новых правилах турнира, мир разделился на два лагеря: одни хотели оставить всё как есть, а другие жаждали перемен.

УЕФА считает, что "швейцарская модель" Лиги чемпионов — это успех и положительное развитие для турнира, а значит, и для всего футбола. Однако на деле всё обстоит иначе. Недостатки нового формата проявились во всей красе, а единственными выгодоприобретателями стали УЕФА и европейские топ-клубы — что, собственно, и было главной целью реформы.

Не все так гладко

Изначально планировалось расширить групповой этап до 10 игр, но после резкой критики со стороны тренеров, игроков и национальных лиг, обеспокоенных перегруженным календарем, УЕФА ограничился восемью турами. Вдобавок был внедрен дополнительный раунд плей-офф. По сути, это та же Суперлига, только под другим названием.

"Очень хорошо, что новая Суперлига осталась в прошлом, — сказал тогда Юрген Клопп, явно недоумевая. — Но новый формат Лиги чемпионов тоже не особо хорош. УЕФА показал мне эту идею, и я сказал: "Мне это не нравится". Не представляю, где они найдут место для дополнительных матчей… Но шоу должно продолжаться".

Было очевидно, что ради этих изменений кому-то придётся жертвовать чем-то важным. И жертвы нашлись — организаторы национальных турниров, таких как некогда престижный Кубок Англии, и, главное, сами футболисты.

А как же здоровье?

УЕФА оправдывал расширение турнира тем, что болельщики хотят "больше топ-матчей на ранних стадиях Лиги чемпионов". Но какой смысл в увеличении количества громких противостояний, если футболисты подходят к ним в измотанном состоянии? Четыре года назад Пеп Гвардиола в отчаянии говорил: "Каждый раз, когда мы поднимаем вопрос о благополучии игроков перед УЕФА, нам отвечают: "Мы вас услышали". А потом добавляют ещё больше матчей".

Гвардиола был абсолютно прав. В прошлом сезоне его "Манчестер Сити" выиграл требл, но сейчас команда страдает из-за эпидемии травм, включая ключевого Родри, который ещё до повреждения угрожал забастовкой из-за чрезмерной нагрузки. Сочувствовать "Сити" никто особо не спешит, но это лишь подтверждает проблему: футболисты играют слишком много. Если одна из самых дорогих команд в истории достигла предела своих возможностей, то что говорить о клубах, у которых нет бездонных финансовых резервов?

Деньги всегда на первом месте

Текущие проблемы "Сити" лишь подчеркивают самый очевидный недостаток нового формата Лиги чемпионов: он слишком снисходителен к грандам. Финансовые преимущества от постоянного участия в еврокубках стали главным фактором, разрушившим конкуренцию в европейском футболе за последнее десятилетие. Именно поэтому разрыв между богатыми и бедными стал таким огромным.

В идеальном, справедливом мире Лига чемпионов была бы турниром исключительно для настоящих чемпионов — как это было с Кубком европейских чемпионов. Но такой вариант никогда не устраивал людей вроде Сильвио Берлускони, который понимал, что настоящие деньги крутятся вокруг регулярных матчей между командами из крупнейших телевизионных рынков Европы. В итоге "швейцарская модель" стала продолжением этой политики, ставя деньги выше спортивного принципа и создавая дополнительные привилегии для топ-клубов.

Топ-клубы застрахованы

В прежние годы команда, выступавшая так слабо, как нынешний "Сити" (поражения от "Спортинга", "Ювентуса" и "ПСЖ", ничьи с "Интером" и "Фейеноордом"), уже давно бы вылетела из турнира. Но благодаря "гениальному" реформированию Лиги чемпионов команда Гвардиолы по-прежнему имеет шанс пройти дальше — достаточно просто обыграть "Брюгге" дома. Так всё и происходит: команда из Манчестера, не без проблем, забирает 3 очка и оказывается на 22-м месте. И все это благодаря дополнительному страховочному раунду плей-офф, который был введен, чтобы оградить топ-клубы от финансовых потерь из-за раннего вылета.

И действительно, все происходит так, как изначально говорили критики. Новый формат позволяет добрать нужное количество очков для выхода из группы. Если посмотреть на турнирную таблицу Лиги чемпионов, а именно с 25-го места и до конца, то всё становится очевидным. Нет ни одного гранда европейского футбола. Многие скажут: "Вот "Реал", "Бавария", "Ман Сити" не попали в восьмерку лучших команд. И что?" Эти клубы вышли из группы, несмотря на отвратительную игру на протяжении всего группового этапа. Да, им придется сыграть дополнительный раунд, но в этом нет ничего катастрофического.

Турнирная таблица

Начнем с того, что утверждение о скучных последних турах в прошлом — полная ложь. Да, у старого формата Лиги чемпионов были недостатки, но буквально в прошлом сезоне "Манчестер Юнайтед", "Галатасарай" и "Копенгаген" до последнего тура боролись за выход в плей-офф. На следующий день за путёвку в 1/8 финала сражались "ПСЖ", "Милан" и "Ньюкасл" — в группе, где каждое очко имело значение. Даже уже вышедшая в плей-офф "Боруссия" Дортмунд вынуждена была цепляться за ничью с "ПСЖ", чтобы сохранить первое место.

Теперь же из-за нового формата многие матчи просто лишены смысла, даже если в них участвуют топ-клубы. Да, "ПСЖ" против "Сити" — это зрелище, но не матч на вылет, каким он должен был быть. "Реал" и "Бавария" уже проиграли по три раза, но всё равно вышли в плей-офф. А "Ливерпуль" выиграл семь матчей подряд и возглавляет таблицу, но сам Арне Слот признаёт, что это может не иметь особого значения из-за хаотичного расписания.

"Посмотрите на "ПСЖ", — говорит он. — Каждую неделю кажется, что им достаётся самый сложный соперник. Из-за этого они низко в таблице, хотя это не отражает их уровень. Поэтому даже если ты финишируешь первым, можешь попасть на них. Тогда получается, что выиграть группу — это недостаток".

Фактически, единственная реальная награда за попадание в топ-8 — это возможность избежать дополнительного раунда плей-офф. Два лишних матча — так УЕФА мотивирует команды бороться за высокие места. Но это, по сути, признание того, что матчей слишком много. УЕФА словно говорит: "Ваш приз за хороший результат — это избавление от дополнительного наказания".

Интрига

Турнир затянулся слишком надолго, а интрига в нём появилась лишь в самом конце. Как бы грустно это ни было, в этот раз УЕФА перемудрили, и о болельщиках подумали в последнюю очередь. Интриги попросту не было на протяжении всех семи туров. Лишь когда мы увидели список всех 18 последних игр и просчитали всевозможные варианты исходов, стало интересно. Раньше после 96 матчей группового этапа Лиги чемпионов турнир покидали 16 команд из 32. Теперь же после 144 игр вылетят всего 12. Это абсурд, который невозможно оправдать даже несколькими яркими матчами вроде "ПСЖ" – "Сити" или "Барселона" – "Бенфика".

В прошлом мы видели множество потрясающих матчей на групповом этапе, а также громкие вылеты топ-клубов. За последние пять лет "Барселона" и "Интер" дважды не сумели пробиться в 1/8 финала. Конечно, никого не волнует, что Лига чемпионов становится предсказуемой. Или что новый формат ещё больше изматывает игроков, а это в конечном итоге снизит уровень зрелищности и качества футбола.

Как справедливо заметил Карло Анчелотти еще перед началом нынешнего розыгрыша: "Этот формат может оказаться более захватывающим, чем в прошлом году, но если футбольные власти не понимают, что игроки получают травмы из-за чрезмерного количества матчей, у нас проблема. Я бы попросил их подумать о сокращении числа игр, чтобы сделать турниры более привлекательными". Разумеется, никто не прислушается. Здесь крутятся слишком большие деньги. Шоу должно продолжаться.

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