Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стали известны даты и время матчей плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы
Болельщики уже могут планировать, какие матчи они точно не пропустят
shakhtar.com
Стало известно расписание матчей плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Первые матчи ЛЧ
11 февраля:
- "Брест" 19:45 "ПСЖ"
- "Ювентус" 22:00 "ПСВ"
- "Манчестер Сити" 22:00 "Реал"
- "Спортинг" 22:00 "Боруссия Д"
12 февраля:
- "Брюгге" 19:45 "Аталанта"
- "Монако" 22:00 "Бенфика"
- "Селтик" 22:00 "Бавария"
- "Фейеноорд" 22:00 "Милан"
Первые матчи ЛЕ
13 февраля:
- "Митьюлланн" 19:45 "Реал Сосьедад"
- "Фенербахче" 19:45 "Андерлехт"
- "Ференцварош" 19:45 "Виктория Пльзень"
- "Унион Сент-Жиллуаз" 19:45 "Аякс"
- "АЗ Алкмаар" 22:00 "Галатасарай"
- "Порту" 22:00 "Рома"
- "Твенте" 22:00 "Буде/Глимт"
- "ПАОК" 22:00 "ФКСБ"
Ответные матчи ЛЧ
18 февраля:
- "Милан" 19:45 "Фейеноорд"
- "Аталанта" 22:00 "Брюгге"
- "Бавария" 22:00 "Селтик"
- "Бенфика" 22:00 "Монако"
19 февраля:
- "Боруссия Д" 19:45 "Спортинг"
- "ПСЖ" 22:00 "Брест"
- "ПСВ" 22:00 "Ювентус"
- "Реал" 22:00 "Манчестер Сити"
Ответные матчи ЛЕ
20 февраля:
- "Рома" 19:45 "Порту"
- "Буде/Глимт" 19:45 "Твенте"
- "ФКСБ" 19:45 "ПАОК"
- "Галатасарай" 19:45 "АЗ Алкмаар"
- "Аякс" 22:00 "Унион Сент-Жиллуаз"
- "Виктория Пльзень" 22:00 "Ференцварош"
- "Реал Сосьедад" 22:00 "Митьюлланн"
- "Андерлехт" 22:00 "Фенербахче"
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