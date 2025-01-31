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Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стали известны даты и время матчей плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы

Лига Чемпионов
Обновлено

Болельщики уже могут планировать, какие матчи они точно не пропустят

Стали известны даты и время матчей плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы

shakhtar.com

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Стало известно расписание матчей плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Первые матчи ЛЧ

11 февраля:

  • "Брест" 19:45 "ПСЖ"
  • "Ювентус" 22:00 "ПСВ"
  • "Манчестер Сити" 22:00 "Реал"
  • "Спортинг" 22:00 "Боруссия Д"

12 февраля:

  • "Брюгге" 19:45 "Аталанта"
  • "Монако" 22:00 "Бенфика"
  • "Селтик" 22:00 "Бавария"
  • "Фейеноорд" 22:00 "Милан"

Первые матчи ЛЕ

13 февраля:

  • "Митьюлланн" 19:45 "Реал Сосьедад"
  • "Фенербахче" 19:45 "Андерлехт"
  • "Ференцварош" 19:45 "Виктория Пльзень"
  • "Унион Сент-Жиллуаз" 19:45 "Аякс"
  • "АЗ Алкмаар" 22:00 "Галатасарай"
  • "Порту" 22:00 "Рома"
  • "Твенте" 22:00 "Буде/Глимт"
  • "ПАОК" 22:00 "ФКСБ"

Ответные матчи ЛЧ

18 февраля:

  • "Милан" 19:45 "Фейеноорд"
  • "Аталанта" 22:00 "Брюгге"
  • "Бавария" 22:00 "Селтик"
  • "Бенфика" 22:00 "Монако"

19 февраля:

  • "Боруссия Д" 19:45 "Спортинг"
  • "ПСЖ" 22:00 "Брест"
  • "ПСВ" 22:00 "Ювентус"
  • "Реал" 22:00 "Манчестер Сити"

Ответные матчи ЛЕ

20 февраля:

  • "Рома" 19:45 "Порту"
  • "Буде/Глимт" 19:45 "Твенте"
  • "ФКСБ" 19:45 "ПАОК"
  • "Галатасарай" 19:45 "АЗ Алкмаар"
  • "Аякс" 22:00 "Унион Сент-Жиллуаз"
  • "Виктория Пльзень" 22:00 "Ференцварош"
  • "Реал Сосьедад" 22:00 "Митьюлланн"
  • "Андерлехт" 22:00 "Фенербахче"
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