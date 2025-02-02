Гецко – о Шахтере в ЛЧ: Одна из причин поражений – неэффективная работа Пушича

Бывший нападающий сборной Украины Иван Гецко поделился впечатлениями о выступлении "Динамо" и "Шахтера" в еврокубках и рассказал, вернется ли интрига весной в борьбе за звание чемпиона Украины.

“Очень разочарован выступлением наших грандов на международной арене. Никак нельзя сказать, что все соперники были непроходимы. Поэтому виноваты, в первую очередь, сами. У "Шахтера" был более сбалансированный состав, чем у киевлян, среди игроков – большинство с серьезным международным опытом, но меня удивило, что все неудачи тренерский штаб списывал на логистические проблемы и невезения. И это уже не в первый раз. Одна из причин поражений дончан – неэффективная работа Пушича. Это почему-то не замечает клубное руководство. Также слабо сыграли в Лиге чемпионов лидеры "Шахтера".

“Что касается провала динамовцев, то не оправдала надежд молодежь, на которую очень рассчитывали. По разным причинам киевляне часто выступали не в оптимальном составе. Произошли изменения в стратегии "горняков" и динамовцев. На первый план вышла финансовая составляющая, главное сейчас удержаться на плаву. Возможно, в клубах считают, что воспитанникам будет проще прогрессировать за границей, что позволит еще заработать при последующей перепродаже. Таковы реалии. "Динамо" пренебрегает усилением состава, хотя несколько позиций уязвимы. Все будет зависеть от того, хватит ли стабильности преследователям. Я склоняюсь к тому, что динамовцам будет очень тяжело, но солидный очковый запас должен помочь удержать преимущество”, – заявил бывший футболист.

До второй части сезона УПЛ осталось 3 недели.