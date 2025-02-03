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Стеценко: Футболисты, которые сейчас играют за Динамо, 10 лет назад даже близко не попали бы к составу
Проваленный еврокубковый сезон
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший генеральный директор "Днепра" Андрей Стеценко высказался о нынешнем еврокубковом сезоне для Украины.
"Уровень футбола упал очень сильно. Не скажу, что он совсем на нуле, но падение есть. Футболисты, которые сейчас играют за "Динамо", 10 лет назад даже близко не попали бы на базу в Конча-Заспе. Их просто не допустили бы к первой команде.
То же касается и "Шахтера". Вспомните, каких футболистов приобрел Ахметов около 15 лет назад. Тогда футболисты донецкой команды были проданы за солидные суммы в топовые клубы, например, "Манчестер Сити". А теперь...
Кого набрали? Все ходят и рассказывают, что это трансферы на будущее. Какое будущее? Не будет ничего из этих игроков, нужно называть вещи своими именами и смотреть правде в глаза. Из этих игроков ничего не будет", – считает Стеценко.
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