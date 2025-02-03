Известны номинанты на звание автора лучшего гола в Лиге чемпионов на этапе лиги

На официальном сайте УЕФА появился список номинантов на звание автора лучшего гола во время этапа лиги в Лиге чемпионов этого сезона.

Всего в этом списке 10 футболистов

Эрлинг Холанд ( "Манчестер Сити" 5:0 "Спарта")

5:0 "Спарта") Зено Дебаст ( "Спортинг" 2:0 "Лилль")

2:0 "Лилль") Йоган Бакайоко ( "ПСВ" 3:2 "Ливерпуль")

3:2 "Ливерпуль") Кевин Виммер ("Селтик" 5:1 "Слован" )

) Лазар Самарджич ("Янг Бойз" 1:6 "Аталанта" )

) Хакан Чалханоглу ( "Интер" 4:0 "Црвена Звезда")

4:0 "Црвена Звезда") Анис Хадж-Мусса ( "Фейенорд" 1:3 "Зальцбург")

1:3 "Зальцбург") Кристоф Баумгартнер ( "Лейпциг" 2:3 "Астон Вилла")

2:3 "Астон Вилла") Гелор Канга ("Янг Бойз" 0:1 "Црвена Звезда" )

) Винисиус Жуниор ("Реал Мадрид" 5:1 "Зальцбург")

Some outrageous goals ????



Pick the fans' Goal of the League Phase ⏬@Heineken | #UCLGOTLP — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 3, 2025

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Отметим, что всего во время этапа лиги в текущем сезоне Лиги чемпионов было забито 470 голов, что является рекордным показателем, поскольку среднее количество забитых мячей за матч составляет 3,26 гола за игру. В истории самого престижного еврокубкового турнира не было более результативных кампаний.