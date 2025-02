Известны номинанты на звание автора лучшего гола в Лиге чемпионов на этапе лиги

На официальном сайте УЕФА появился список номинантов на звание автора лучшего гола во время этапа лиги в Лиге чемпионов этого сезона.

Всего в этом списке 10 футболистов

Some outrageous goals ????



Pick the fans' Goal of the League Phase ⏬@Heineken | #UCLGOTLP