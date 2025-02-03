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Известны номинанты на звание автора лучшего гола в Лиге чемпионов на этапе лиги

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Известны номинанты на звание автора лучшего гола в Лиге чемпионов на этапе лиги

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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На официальном сайте УЕФА появился список номинантов на звание автора лучшего гола во время этапа лиги в Лиге чемпионов этого сезона.

Всего в этом списке 10 футболистов

  • Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити" 5:0 "Спарта")
  • Зено Дебаст ("Спортинг" 2:0 "Лилль")
  • Йоган Бакайоко ("ПСВ" 3:2 "Ливерпуль")
  • Кевин Виммер ("Селтик" 5:1 "Слован")
  • Лазар Самарджич ("Янг Бойз" 1:6 "Аталанта")
  • Хакан Чалханоглу ("Интер" 4:0 "Црвена Звезда")
  • Анис Хадж-Мусса ("Фейенорд" 1:3 "Зальцбург")
  • Кристоф Баумгартнер ("Лейпциг" 2:3 "Астон Вилла")
  • Гелор Канга ("Янг Бойз" 0:1 "Црвена Звезда")
  • Винисиус Жуниор ("Реал Мадрид" 5:1 "Зальцбург")
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Отметим, что всего во время этапа лиги в текущем сезоне Лиги чемпионов было забито 470 голов, что является рекордным показателем, поскольку среднее количество забитых мячей за матч составляет 3,26 гола за игру. В истории самого престижного еврокубкового турнира не было более результативных кампаний.

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Источник:
UEFA.com
Опубликовал: Андрей Журба
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