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Известны номинанты на звание автора лучшего гола в Лиге чемпионов на этапе лиги
Голосование уже открыто для болельщиков
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
На официальном сайте УЕФА появился список номинантов на звание автора лучшего гола во время этапа лиги в Лиге чемпионов этого сезона.
Всего в этом списке 10 футболистов
- Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити" 5:0 "Спарта")
- Зено Дебаст ("Спортинг" 2:0 "Лилль")
- Йоган Бакайоко ("ПСВ" 3:2 "Ливерпуль")
- Кевин Виммер ("Селтик" 5:1 "Слован")
- Лазар Самарджич ("Янг Бойз" 1:6 "Аталанта")
- Хакан Чалханоглу ("Интер" 4:0 "Црвена Звезда")
- Анис Хадж-Мусса ("Фейенорд" 1:3 "Зальцбург")
- Кристоф Баумгартнер ("Лейпциг" 2:3 "Астон Вилла")
- Гелор Канга ("Янг Бойз" 0:1 "Црвена Звезда")
- Винисиус Жуниор ("Реал Мадрид" 5:1 "Зальцбург")
Some outrageous goals ????— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 3, 2025
Pick the fans' Goal of the League Phase ⏬@Heineken | #UCLGOTLP
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Отметим, что всего во время этапа лиги в текущем сезоне Лиги чемпионов было забито 470 голов, что является рекордным показателем, поскольку среднее количество забитых мячей за матч составляет 3,26 гола за игру. В истории самого престижного еврокубкового турнира не было более результативных кампаний.
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