Федорчук: У Шахтера хватает проблемных позиций, которые не были закрыты. Куда смотрел летом Пушич?

Известный украинский тренер и эксперт Олег Федорчук высказал свое мнение о работе Александра Шовковского и Марино Пушича в этом еврокубковом сезоне.

– Есть ли смысл критиковать Шовковского и Пушича за плохое выступление "Динамо" и " Шахтера " в еврокубках?

- Критиковать нужно. Необходимо даже, но только конструктивно. Оба тренера – новички, без должного опыта самостоятельной работы в еврокубках. Однако вопросов лично у меня больше к Пучишу, потому что у донецкого клуба больше финансовых возможностей, если сравнить с "Динамо", и при этом у "Шахтера" хватает проблемных позиций, которые не были закрыты. Куда смотрел тренер летом?

В обойме Пушича куча одноплановых бразильцев и нет игроков силового плана, которые могли бы навязать борьбу. И вот они в начале второй половины сезона еще и Сикана продают… Я не понимаю менеджмент "Шахтера". У них больше денег, чем у других клубов УПЛ, а качественных игроков – нет.

Мне поведение "Шахтера" на трансферном рынке напоминает покупателя с большим кошельком в супермаркете, где все есть, товары на любой вкус, а он не понимает, что ему нужно. "Динамо", как покупатель без кредитной карты или с очень маленьким лимитом на ней, покупает, на что хватает средств.