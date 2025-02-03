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Названа сумма, которую Шахтер заработал на домашних матчах Лиги чемпионов
Билеты и продажа товаров и услуг на стадионе
Фото: ФК Шахтар Донецьк
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Как сообщает журналист Виктор Вацко, в эту сумму включают продажу билетов, а также других товаров и услуг на стадионе (так называемый match-day).
Больше всего "горнякам" принес матч с "Баварией", на который пришло 57 тысяч человек. Далее были "Аталанта" (21 тысяча), "Янг Бойз" (17 тысяч) и "Брест" (15 тысяч).
Это дополнительная сумма, которая не входит в призовые от УЕФА – они составили 41,3 миллиона евро.
Напомним, что по итогам группового раунда "Шахтер" набрал 7 очков и не смог пробиться в плей-офф турнира.
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