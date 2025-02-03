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Названа сумма, которую Шахтер заработал на домашних матчах Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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Билеты и продажа товаров и услуг на стадионе

Названа сумма, которую Шахтер заработал на домашних матчах Лиги чемпионов

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

"Шахтер" в четырех домашних матчах нынешней Лиги чемпионов в немецком Гельзенкирхене заработал порядка 7,5-8 миллионов евро.

Как сообщает журналист Виктор Вацко, в эту сумму включают продажу билетов, а также других товаров и услуг на стадионе (так называемый match-day).

Больше всего "горнякам" принес матч с "Баварией", на который пришло 57 тысяч человек. Далее были "Аталанта" (21 тысяча), "Янг Бойз" (17 тысяч) и "Брест" (15 тысяч).

Это дополнительная сумма, которая не входит в призовые от УЕФА – они составили 41,3 миллиона евро.

Напомним, что по итогам группового раунда "Шахтер" набрал 7 очков и не смог пробиться в плей-офф турнира.

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Источник:
Вацко Live
Опубликовал: Михаил Черныш
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