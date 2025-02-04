Сабо: Критиковать наши команды не буду. За что критиковать? Нет мастерства – и что делать?

Бывший в прошлом игрок и тренер "Динамо" Йожеф Сабо высказался о выступлениях украинских команд в нынешнем еврокубковом сезоне.

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– После летних неудач на еврокубковой арене "Полесье" и "Кривбасса" надежды украинских болельщиков были сосредоточены на успехах "Шахтера" и "Динамо", однако этого не произошло. Как думаете: почему?

– Что можно здесь говорить? Лишь раз констатировать: таков уровень нашего футбола. И ничего здесь не поделаешь. Каков футбол на сегодняшний день – такой и есть. Больше мне нечего по этому поводу сказать. Критиковать не буду. За что критиковать? Нет мастерства – и что делать? Где ее брать? И где ее купить – может, в гастрономе? Так что ничего хорошего с этим не будет. По крайней мере, пока будет продолжаться война.

– От тренеров наших команд, игравших в еврокубках, неоднократно приходилось слышать о проблемах, связанных с логистикой. Насколько серьезны они для тех же "Динамо" и "Шахтера"?

– Это действительно один из важных вопросов. Ведь добираясь до места проведения матча, нужно сначала ехать автобусом через границу, а затем отправляться в город, из которого вылетать в конечный пункт назначения. Но это один вопрос. Другое же, и самое главное, состоит в том, что если у футболиста нет мастерства, то каким бы ты опытным и квалифицированным тренером ни был, с этим ничего не поделаешь. Когда вижу, как тот или иной игрок вместо того, чтобы идти вперед и развивать скоростную атаку, начинает отодвигать мяч назад, не перестаю удивляться. В основном именно так играют наши футболисты. Как ни прискорбно, но это совсем не тот футбол, который нам нужен.