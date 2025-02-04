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Ибрагимович о матче Лиги Чемпионов: Лучше было бы победить Динамо Загреб
Ему жаль новичка команды
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Советник "Милана" выразился о матче Лиги Чемпионов против "Фейеноорда".
По его словам, судьба поставила Хименеса перед его бывшим клубом. Но бывший нападающий уверен, что мексиканский футболист забьёт нидерландскому клубу.
"Лучше было бы победить "Динамо Загреб", чтобы не играть в плей-офф. Тогда судьба поставила Хименеса перед его бывшим клубом.
Со мной такое случалось много раз, он сыграет в Роттердаме в футболке "Милана" и забьет", - заявил Ибрагимович.
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В последнем туре Лиги Чемпионов "Милан" уступил загребскому "Динамо" (0:2) и попал в стыковые матчи. Поединок против "Фейеноорда" состоится 12 и 18 февраля.
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