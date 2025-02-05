Гвардиола в шаге от провала. Реал раздавит Ман Сити, если горожане не соберутся

Такого никто не ожидал. "Манчестер Сити" привык быть фаворитом во всех турнирах, с легкостью выходить из группы и досрочно завоевывать трофеи. За последние четыре сезона команда дважды доходила до финала Лиги чемпионов, наконец-то выиграв долгожданный титул в 2023 году в Стамбуле. После обидного вылета в прошлом сезоне в четвертьфинале против "Реала" по пенальти "Сити" нацелился на финал в Мюнхене.

Но теперь “Сити” рискует провести решающий матчи ЛЧ у себя дома перед телевизором. В рамках нового формата Лиги чемпионов команда Гвардиолы завершила групповой этап на 22-м месте. Эта позиция позволила "горожанам" выйти в 1/16 финала, где их ждет "Реал".

Последнее поражение в матче против "ПСЖ" стало очередным провалом. Это тяжелый психологический удар: команда великолепно начинает игру, забивая два быстрых гола на выезде, и уже, казалось бы, празднует победу. Но в какой-то момент все меняется настолько кардинально и быстро, что многие не успевают осознать, как парижане уже ведут в счете.

Последний шанс для подопечных Гвардиолы — игра против "Брюгге". Не без проблем, конечно, но они одержали победу. Уже стало привычным наблюдать, как "Манчестер Сити" первым пропускает гол и вынужден отыгрываться. К счастью, атака справилась отлично: "горожане", доминируя во втором тайме, сумели забить три гола.

Кто виноват в провалах "Манчестер Сити"? В последние годы команда, доминирующая в самом сильном чемпионате планеты, стала одной из худших на этой стадии Лиги чемпионов.

Повезло со жребием?

Новый формат турнира стал настоящим шоком для "Сити", особенно после их доминирования в предыдущих групповых этапах. Прохождение группового этапа стало настолько обыденным, что даже болельщики не всегда проявляли интерес к этим играм. В 2021 году на матче с "РБ Лейпциг" на "Этихаде" было 16 000 пустых мест, из-за чего Гвардиола даже сделал выговор фанатам. Привычка к победам сыграла злую шутку: с приходом нового формата турнира все ожидали легкой прогулки.

Но все оказалось иначе. "Сити" получил сложных соперников, встретившись с тремя европейскими грандами — "ПСЖ", "Ювентусом" и "Интером". Причем два сложнейших матча — с французами и итальянцами — пришлось играть на выезде. В то же время "Ливерпуль" провел ключевые игры против "Байера" и "Реала" на "Энфилде". Кто-то может сказать, что это весомая причина неудач на групповом этапе, но это будет лишь оправданием перед болельщиками и руководством. Разве так давно эти команды были непреодолимой преградой для "Манчестер Сити"?

Соперники действительно оказались настолько сильны? "Сити" также играл со "Спортингом", который не оставил от английского гранда мокрого места, разгромив его со счетом 4:1. "Фейеноорд" проигрывал 0:3 к 53-й минуте, но сумел совершить камбэк и вырвать ничью в матче, который многими уже был признан решенным. И это без удалений или травм — абсолютно ничего не мешало "Сити" взять шесть очков, которые в итоге им так не хватило.

Так что нельзя сказать, что жребий как-то усугубил ситуацию. Соперники были разного уровня, и именно в этом прелесть нового формата. Некоторые команды получили более сложную сетку, но при этом вышли в плей-офф еще до последнего тура.

Лучше бы Эдерсон ушел

Трудно отрицать, что Эдерсон проводит ужасный сезон в ЛЧ и АПЛ. Единственный матч, где он действительно сыграл на уровне, — стартовая нулевая ничья с "Интером". При этом в победных играх "Сити" — против "Слована" и "Спарты" — бразильский вратарь не играл. Затем он вернулся в состав на матч со "Спортингом", где пропустил четыре гола, в том числе позволив Виктору Дьекерешу легко его обыграть, а позже — пропустив удар Максимиалиано Араухо между ног.

Еще хуже все сложилось в поединке против "Фейеноорда" В той игре Эдерсон частично виноват в каждом из трех голов, пропущенных за последние 15 минут, что привело к ничьей 3:3. После этого матча он был отправлен в запас на три тура АПЛ, но затем вернулся в состав на встречу с "Ювентусом". Однако только подтвердил, почему был исключен из стартового состава, допустив грубую ошибку: не сумел зафиксировать удар головой Душана Влаховича, и мяч пересек линию ворот.

Эдерсон также слабо сыграл при втором и третьем голах "ПСЖ". Теперь перед Гвардиолой стоит серьезный выбор. В запасе есть Ортега, который отсидел на скамейке четыре игры, а затем вышел в старте против "Арсенала" и пропустил пять мячей. Это одна из ключевых проблем "горожан": у команды, претендующей на чемпионство в АПЛ и ЛЧ, нет вратаря соответствующего уровня. Иногда возникает мысль, что лучше бы Эдерсон все-таки ушел.

Родри незаменим

Опорный полузащитник и ключевой игрок "Сити" Родри провел в этом розыгрыше Лиги чемпионов всего один матч — против "Интера". Уже в следующей игре против "Арсенала" он получил травму и выбыл до конца сезона. Неслучайно именно Родри накануне предупреждал о рисках повышенной нагрузки из-за увеличенного числа матчей. Но, как обычно, никого не волнуют слова игроков и тренеров — миром, как и футболом, правят деньги.

За два предыдущих сезона "Сити" не проиграл ни одного матча в ЛЧ, когда Родри был на поле. Без него же процент поражений достиг 30%. Клубу катастрофически не хватает его видения игры, физической мощи и энергии. Все попытки компенсировать его отсутствие — будь то тандем Маттео Ковачича и Бернарду Силвы или роль единственного опорника для Илкая Гюндогана — оказались неудачными. Единственным правильным решением будет покупка нового, а главное — готового к игре опорника. Один из таких кандидатов находится в Мадриде: Пеп заинтересован в подписании Орельена Тчуамени, но дальше слухов дело пока не продвинулось.

Ярче всего проблема проявилась в Париже, где команда Луиса Энрике полностью переиграла "Сити" в центре поля, а Брэдли Баркола и Усман Дембеле без особых трудностей создавали моменты на флангах. Опорная зона, как была проблемной, так и осталась.

Оборона неидеальна

Родри — не единственная ключевая потеря "Сити" в Лиге чемпионов. Лидер обороны Рубен Диаш пропустил матчи против "Спортинга" и "Фейеноорда", а в Париже был вынужден покинуть поле в перерыве из-за травмы. Неудивительно, что за эти 225 минут без своего главного центрбека "Сити" пропустил 11 голов.

Кроме того, Джон Стоунз и Натан Аке также пропустили значительную часть турнира, что вынудило Гвардиолу постоянно экспериментировать с составом. Гвардиол играл в центре обороны, Рико Льюис — на левом фланге, а Нуньеш — на правом. Однако никто из них не смог проявить себя в непривычных ролях. Гвардиол и Нуньеш даже допустили ошибки, приведшие к пенальти в Лиссабоне.

Из-за дефицита защитников Гвардиола был вынужден выпустить 19-летнего Джамая Симпсон-Пьюси в игре со "Спортингом". Юный дебютант выглядел совершенно неготовым к уровню Лиги чемпионов — настолько, что сам Пеп назвал его просто "мальчишкой". Ради укрепления обороны клуб подписал новых игроков, но ситуация не изменилась. Дебют Хусанова запомнился привозом гола на первых минутах и желтой карточкой после грубой ошибки спустя несколько минут.

А что в атаке?

Слабая оборона, медленный центр поля и ошибающийся Эдерсон — не единственные причины провала "Сити" в Лиге чемпионов. Команда также не использовала множество голевых моментов, которые могли бы принести победы в ключевых матчах.

И, как это часто бывает в ЛЧ, "Сити" жестоко поплатился за свою расточительность.

Проблемы в атаке кроются в деталях. Очень важно, что контракт с Холандом продлен до 2034 года. Также внушает оптимизм приход энергичного и атакующего Мармуша на позицию Альвареса. Однако Холанд — классический страйкер, который нуждается в грамотных партнерах, способных выводить его на убойные позиции. С учетом проблем в полузащите сделать это крайне сложно. Дополнительным минусом является игра на флангах. Вингеры не соответствуют уровню футболистов, способных взять игру на себя и решить исход матча в одиночку.

В 1/16 финала "Манчестер Сити" встретится с "Реалом". Несмотря на проблемы мадридцев, в том числе в обороне, они остаются грозным соперником. Мы все знаем, что Лига чемпионов — это их турнир. Вне зависимости от формы, "Реал" всегда собирается и выходит на пик к ключевым матчам. До недавних травм вероятность прохода "Реала" оценивалась в 53%. Однако ситуация изменилась: Алаба снова выбыл, Рюдигер также травмирован, так что в линии обороны появятся новые фамилии. Это шанс для "горожан", но смогут ли они им воспользоваться? 1/16 финала по вывеске достойна решающего матча.

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