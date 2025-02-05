  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Гвардиола в шаге от провала. Реал раздавит Ман Сити, если горожане не соберутся
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гвардиола в шаге от провала. Реал раздавит Ман Сити, если горожане не соберутся

Лига Чемпионов

Сити может вылететь из Лиги чемпионов на ранней стадии

Гвардиола в шаге от провала. Реал раздавит Ман Сити, если горожане не соберутся

Getty Images / Global Images Ukraine

Антон Витряк Автор UA-Футбол
Новина українською

Такого никто не ожидал. "Манчестер Сити" привык быть фаворитом во всех турнирах, с легкостью выходить из группы и досрочно завоевывать трофеи. За последние четыре сезона команда дважды доходила до финала Лиги чемпионов, наконец-то выиграв долгожданный титул в 2023 году в Стамбуле. После обидного вылета в прошлом сезоне в четвертьфинале против "Реала" по пенальти "Сити" нацелился на финал в Мюнхене.

Но теперь “Сити” рискует провести решающий матчи ЛЧ у себя дома перед телевизором. В рамках нового формата Лиги чемпионов команда Гвардиолы завершила групповой этап на 22-м месте. Эта позиция позволила "горожанам" выйти в 1/16 финала, где их ждет "Реал".

Последнее поражение в матче против "ПСЖ" стало очередным провалом. Это тяжелый психологический удар: команда великолепно начинает игру, забивая два быстрых гола на выезде, и уже, казалось бы, празднует победу. Но в какой-то момент все меняется настолько кардинально и быстро, что многие не успевают осознать, как парижане уже ведут в счете.

Последний шанс для подопечных Гвардиолы — игра против "Брюгге". Не без проблем, конечно, но они одержали победу. Уже стало привычным наблюдать, как "Манчестер Сити" первым пропускает гол и вынужден отыгрываться. К счастью, атака справилась отлично: "горожане", доминируя во втором тайме, сумели забить три гола.

Кто виноват в провалах "Манчестер Сити"? В последние годы команда, доминирующая в самом сильном чемпионате планеты, стала одной из худших на этой стадии Лиги чемпионов.

Повезло со жребием?

Новый формат турнира стал настоящим шоком для "Сити", особенно после их доминирования в предыдущих групповых этапах. Прохождение группового этапа стало настолько обыденным, что даже болельщики не всегда проявляли интерес к этим играм. В 2021 году на матче с "РБ Лейпциг" на "Этихаде" было 16 000 пустых мест, из-за чего Гвардиола даже сделал выговор фанатам. Привычка к победам сыграла злую шутку: с приходом нового формата турнира все ожидали легкой прогулки.

Но все оказалось иначе. "Сити" получил сложных соперников, встретившись с тремя европейскими грандами — "ПСЖ", "Ювентусом" и "Интером". Причем два сложнейших матча — с французами и итальянцами — пришлось играть на выезде. В то же время "Ливерпуль" провел ключевые игры против "Байера" и "Реала" на "Энфилде". Кто-то может сказать, что это весомая причина неудач на групповом этапе, но это будет лишь оправданием перед болельщиками и руководством. Разве так давно эти команды были непреодолимой преградой для "Манчестер Сити"?

Гвардиола в шаге от провала. Реал раздавит Ман Сити, если горожане не соберутся - изображение 1

Соперники действительно оказались настолько сильны? "Сити" также играл со "Спортингом", который не оставил от английского гранда мокрого места, разгромив его со счетом 4:1. "Фейеноорд" проигрывал 0:3 к 53-й минуте, но сумел совершить камбэк и вырвать ничью в матче, который многими уже был признан решенным. И это без удалений или травм — абсолютно ничего не мешало "Сити" взять шесть очков, которые в итоге им так не хватило.

Так что нельзя сказать, что жребий как-то усугубил ситуацию. Соперники были разного уровня, и именно в этом прелесть нового формата. Некоторые команды получили более сложную сетку, но при этом вышли в плей-офф еще до последнего тура.

Лучше бы Эдерсон ушел

Трудно отрицать, что Эдерсон проводит ужасный сезон в ЛЧ и АПЛ. Единственный матч, где он действительно сыграл на уровне, — стартовая нулевая ничья с "Интером". При этом в победных играх "Сити" — против "Слована" и "Спарты" — бразильский вратарь не играл. Затем он вернулся в состав на матч со "Спортингом", где пропустил четыре гола, в том числе позволив Виктору Дьекерешу легко его обыграть, а позже — пропустив удар Максимиалиано Араухо между ног.

Еще хуже все сложилось в поединке против "Фейеноорда" В той игре Эдерсон частично виноват в каждом из трех голов, пропущенных за последние 15 минут, что привело к ничьей 3:3. После этого матча он был отправлен в запас на три тура АПЛ, но затем вернулся в состав на встречу с "Ювентусом". Однако только подтвердил, почему был исключен из стартового состава, допустив грубую ошибку: не сумел зафиксировать удар головой Душана Влаховича, и мяч пересек линию ворот.

Гвардиола в шаге от провала. Реал раздавит Ман Сити, если горожане не соберутся - изображение 2

Эдерсон также слабо сыграл при втором и третьем голах "ПСЖ". Теперь перед Гвардиолой стоит серьезный выбор. В запасе есть Ортега, который отсидел на скамейке четыре игры, а затем вышел в старте против "Арсенала" и пропустил пять мячей. Это одна из ключевых проблем "горожан": у команды, претендующей на чемпионство в АПЛ и ЛЧ, нет вратаря соответствующего уровня. Иногда возникает мысль, что лучше бы Эдерсон все-таки ушел.

Родри незаменим

Опорный полузащитник и ключевой игрок "Сити" Родри провел в этом розыгрыше Лиги чемпионов всего один матч — против "Интера". Уже в следующей игре против "Арсенала" он получил травму и выбыл до конца сезона. Неслучайно именно Родри накануне предупреждал о рисках повышенной нагрузки из-за увеличенного числа матчей. Но, как обычно, никого не волнуют слова игроков и тренеров — миром, как и футболом, правят деньги.

За два предыдущих сезона "Сити" не проиграл ни одного матча в ЛЧ, когда Родри был на поле. Без него же процент поражений достиг 30%. Клубу катастрофически не хватает его видения игры, физической мощи и энергии. Все попытки компенсировать его отсутствие — будь то тандем Маттео Ковачича и Бернарду Силвы или роль единственного опорника для Илкая Гюндогана — оказались неудачными. Единственным правильным решением будет покупка нового, а главное — готового к игре опорника. Один из таких кандидатов находится в Мадриде: Пеп заинтересован в подписании Орельена Тчуамени, но дальше слухов дело пока не продвинулось.

Ярче всего проблема проявилась в Париже, где команда Луиса Энрике полностью переиграла "Сити" в центре поля, а Брэдли Баркола и Усман Дембеле без особых трудностей создавали моменты на флангах. Опорная зона, как была проблемной, так и осталась.

Оборона неидеальна

Родри — не единственная ключевая потеря "Сити" в Лиге чемпионов. Лидер обороны Рубен Диаш пропустил матчи против "Спортинга" и "Фейеноорда", а в Париже был вынужден покинуть поле в перерыве из-за травмы. Неудивительно, что за эти 225 минут без своего главного центрбека "Сити" пропустил 11 голов.

Кроме того, Джон Стоунз и Натан Аке также пропустили значительную часть турнира, что вынудило Гвардиолу постоянно экспериментировать с составом. Гвардиол играл в центре обороны, Рико Льюис — на левом фланге, а Нуньеш — на правом. Однако никто из них не смог проявить себя в непривычных ролях. Гвардиол и Нуньеш даже допустили ошибки, приведшие к пенальти в Лиссабоне.

Гвардиола в шаге от провала. Реал раздавит Ман Сити, если горожане не соберутся - изображение 3

Из-за дефицита защитников Гвардиола был вынужден выпустить 19-летнего Джамая Симпсон-Пьюси в игре со "Спортингом". Юный дебютант выглядел совершенно неготовым к уровню Лиги чемпионов — настолько, что сам Пеп назвал его просто "мальчишкой". Ради укрепления обороны клуб подписал новых игроков, но ситуация не изменилась. Дебют Хусанова запомнился привозом гола на первых минутах и желтой карточкой после грубой ошибки спустя несколько минут.

А что в атаке?

Слабая оборона, медленный центр поля и ошибающийся Эдерсон — не единственные причины провала "Сити" в Лиге чемпионов. Команда также не использовала множество голевых моментов, которые могли бы принести победы в ключевых матчах.

И, как это часто бывает в ЛЧ, "Сити" жестоко поплатился за свою расточительность.

Проблемы в атаке кроются в деталях. Очень важно, что контракт с Холандом продлен до 2034 года. Также внушает оптимизм приход энергичного и атакующего Мармуша на позицию Альвареса. Однако Холанд — классический страйкер, который нуждается в грамотных партнерах, способных выводить его на убойные позиции. С учетом проблем в полузащите сделать это крайне сложно. Дополнительным минусом является игра на флангах. Вингеры не соответствуют уровню футболистов, способных взять игру на себя и решить исход матча в одиночку.

В 1/16 финала "Манчестер Сити" встретится с "Реалом". Несмотря на проблемы мадридцев, в том числе в обороне, они остаются грозным соперником. Мы все знаем, что Лига чемпионов — это их турнир. Вне зависимости от формы, "Реал" всегда собирается и выходит на пик к ключевым матчам. До недавних травм вероятность прохода "Реала" оценивалась в 53%. Однако ситуация изменилась: Алаба снова выбыл, Рюдигер также травмирован, так что в линии обороны появятся новые фамилии. Это шанс для "горожан", но смогут ли они им воспользоваться? 1/16 финала по вывеске достойна решающего матча.

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

По теме
yellow-arrow
Пушич запустил дисциплину, Динамо устроило пиар-гонку за Шахтером. Итоги еврокубков для украинских грандов
yellow-arrow
Ибрагимович о матче Лиги Чемпионов: Лучше было бы победить Динамо Загреб
yellow-arrow
Сабо: Критиковать наши команды не буду. За что критиковать? Нет мастерства – и что делать?
Лига чемпионов Реал (Мадрид) Манчестер Сити Эдерсон Родри Пеп Гвардиола
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости