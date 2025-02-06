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УЕФА хочет отменить экстра-таймы в плей-офф Лиги Чемпионов, - The Guardian

Лига Чемпионов

Это связано с напряжённым графиком футболистов

УЕФА хочет отменить экстра-таймы в плей-офф Лиги Чемпионов, - The Guardian

shakhtar.com

Новина українською

УЕФА хочет отменить экстра-таймы в плей-офф Лиги Чемпионов.

По информации The Guardian, такая возможность рассматривается. Но это маловероятно из-за телевизионных прав, которые действительны до 2027 года.

"Тема перехода в клубных соревнованиях УЕФА сразу к серии пенальти всерьёз рассматривается, хотя изменение в середине этого цикла телевизионных прав, который продлится до 2027 года, маловероятно", - сообщил источник.

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По словам The Guardian от отмены дополнительного времени выиграют как команды, так и вещатели.

"Сокращение дополнительных 30 минут в двухматчевых играх немного облегчит проблемы, вызванные перегруженностью календаря в конце сезона. Это также может быть популярно среди клубов, которые проходят изнурительные квалификационные раунды в июле и августе.

Команды-аутсайдеры, которые чувствуют, что темп дополнительного периода против клубов с более укомплектованными составами будет более равномерным, ощутят более честную игру.

Это также может быть интересно телекомпаниям, которые не будут так сильно рисковать из-за непредвиденных изменений в расписании и, возможно, воспользуются возможностью сразу перейти к более короткой драме с пенальти". – сообщил источник.

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Напомним, что 11 февраля в Лиге Чемпионов стартуют стыковые матчи за проход в 1/8 финала.

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Источник:
The Guardian
Опубликовал: Владислав Прийменко
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