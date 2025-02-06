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УЕФА хочет отменить экстра-таймы в плей-офф Лиги Чемпионов, - The Guardian
Это связано с напряжённым графиком футболистов
shakhtar.com
УЕФА хочет отменить экстра-таймы в плей-офф Лиги Чемпионов.
По информации The Guardian, такая возможность рассматривается. Но это маловероятно из-за телевизионных прав, которые действительны до 2027 года.
"Тема перехода в клубных соревнованиях УЕФА сразу к серии пенальти всерьёз рассматривается, хотя изменение в середине этого цикла телевизионных прав, который продлится до 2027 года, маловероятно", - сообщил источник.
По словам The Guardian от отмены дополнительного времени выиграют как команды, так и вещатели.
"Сокращение дополнительных 30 минут в двухматчевых играх немного облегчит проблемы, вызванные перегруженностью календаря в конце сезона. Это также может быть популярно среди клубов, которые проходят изнурительные квалификационные раунды в июле и августе.
Команды-аутсайдеры, которые чувствуют, что темп дополнительного периода против клубов с более укомплектованными составами будет более равномерным, ощутят более честную игру.
Это также может быть интересно телекомпаниям, которые не будут так сильно рисковать из-за непредвиденных изменений в расписании и, возможно, воспользуются возможностью сразу перейти к более короткой драме с пенальти". – сообщил источник.
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Напомним, что 11 февраля в Лиге Чемпионов стартуют стыковые матчи за проход в 1/8 финала.
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